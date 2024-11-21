النسخة السابعة من معرض «نقطة لقاء» تنطلق غداً

يعود معرض الكتاب الفني السنوي في مؤسسة الشارقة للفنون «نقطة لقاء» بنسخته السابعة، من 22 إلى 24 نوفمبر الجاري، في بيت عبيد الشامسي التراثي، ويتضمن مجموعة مختارة من المطبوعات التي تشمل المنشورات الفنية، وإنتاجات الناشرين المستقلين، والمشاريع الثقافية غير الربحية، التي يلتزم أصحابها بممارسات نوعية وتجريبية، تسعى إلى توسيع نطاق وسيط النشر وحضوره.

وتستضيف المؤسسة هذا العام العديد من روّاد المجتمع والفنانين ومصممي الغرافيك والممارسين المستقلين، لعرض مجموعة من منشوراتهم، على اختلاف فضاءاتهم الثقافية، ويتخلل المعرض ورش تتناول رسم الاسكتشات والكتابة وصنع المفكّرات المصورة، فضلاً عن برنامج متنوع من الجلسات الحوارية، والقراءات والعروض التقديمية، التي تركز على مطبوعات المؤسسة والمشاركين، إلى جانب جلسات خاصة مع المشاركين، للتعرف إلى مبادرات النشر المتنوعة.

كما تحتضن هذه الدورة عدداً من الجلسات التي يتم خلالها إطلاق ومناقشة مجموعة من الكتب والإصدارات الحديثة، من بينها كتاب القصص المصورة «كورنيش» بنسخته السادسة، التي تضم أعمال 49 فناناً من داخل الدولة وخارجها، وكتاب «فن التصوير اليمني»، الصادر عن دار مكان للنشر، وهو أول كتاب استقصائي يتناول الفوتوغراف اليمني المعاصر، ويضم 14 فناناً من اليمن ودول المهجر.

فيما يقدم فريق مجلة «صندوق»، وهي منصة رقمية مستقلة، مقرها الكويت، النسخة الورقية الخامسة من المجلة، مستعرضين المعالجة الإبداعية التي ينتهجونها ومصادر إلهامهم.

وتحت عنوان «ضفة آفلة: إعادة إنتاج الخرطوم بصرياً»، تقدم «ذا ميوز ملتي استديوز» إصدارها الجديد، وهو نتاج مشروع إقامة فنية، استكشفت العديد من التدخلات الفنية والبحثية، تاريخ العاصمة السودانية، وسياقها الاجتماعي، من خلال مقاربات متعددة التخصصات.