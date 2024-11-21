مهرجان دبي للتسوق حافل بالحفلات الفنية والفعاليات الترفيهية

يستعد مهرجان دبي للتسوق لبداية استثنائية في دورته الـ 30 الأكثر روعة وتميزاً هذا العام والتي تستمر من 6 ديسمبر حتى 12 يناير المقبلين، حيث تنطلق عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية مع مهرجان 321، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة من 6 وحتى 8 ديسمبر، ويضم سلسلة من الحفلات الموسيقية التي يحييها كوكبة من ألمع النجوم في كوكاكولا أرينا، بالإضافة إلى فعاليات ترفيهية مجانية مليئة بالأنشطة الاحتفالية المبهرة والممتعة لجميع أفراد العائلة في سيتي ووك.

وتستضيف كوكاكولا أرينا، الوجهة الرائدة للفعاليات الترفيهية على مستوى دبي، أمسيتين استثنائيتين من الحفلات الموسيقية يومي 6 و8 ديسمبر، حيث يحيي هذه الحفلات نخبة من أشهر نجوم الغناء العرب وكذلك نجوم منطقة جنوب آسيا، ليقدموا مزيجاً من المتعة والترفيه.

وتنطلق سلسلة الحفلات الموسيقية الاستثنائية يوم 6 ديسمبر مع نجمي الغناء العربي جورج وسوف وكاظم الساهر، حيث يأخذان الجماهير في رحلة موسيقية رائعة بصوتيهما القويين وأغانيهما المحبوبة.

وتعود كوك ستوديو لايف إلى دبي يوم 8 ديسمبر لتحتفي بأفضل ما في موسيقى وثقافة منطقة جنوب آسيا، حيث تقدم مجموعة من النجوم المتميزين. وتشمل قائمة الفنانين المشاركين غاروي جروب، وعمير بوت، وكافيش، وكايفي خليل، وحسن رحيم، وعبد الحنان، وشاي جيل، وزين زهيب، وكارب، وأماندا ديلارا، ومانو، وأنورال، ولوست ستوريز، وكويك ستايل، حيث تشهد تذاكر هذه الأمسية الرائعة طلباً كبيراً من قبل الجمهور المحب للموسيقى.

احتفالات سيتي ووك

تشارك سيتي ووك للمرة الأولى في مهرجان 321، الذي يقام خلال عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية لمهرجان دبي للتسوق، مما يوفر تجربة احتفالية مليئة بالمتعة لجميع الأعمار. وتقدم الوجهة مزيجاً رائعاً من الأنشطة المناسبة للعائلات، وورش العمل الممتعة، والترفيه المتجول. وسيستمتع الجميع بمشاهدة الفنانين الاستعراضيين، وحضور ورش العمل المفيدة، بالإضافة إلى أنشطة الرسم على الوجوه وفرص التقاط الصور.

ويمكن للعائلات الاستمتاع بمجموعة جذابة من الأنشطة الإبداعية، التي تشمل 76 عرضاً رائعاً من قبل فنانين متجولين طوال عطلة نهاية الأسبوع، والرسم على الوجوه، ودروس الفنون الاستعراضية، وورش العمل، والكثير من الألعاب التي تهدف إلى الترفيه عن الحضور. وتتألق سيتي ووك مع الزينة الاحتفالية المبهرة، إلى جانب مجموعة من عروض الدي جي المجانية الممتعة.

ويمكن لعشاق الطعام الاستمتاع بباقات حصرية للمأكولات والمشروبات وعروض خاصة في أفضل وجهات تناول الطعام في سيتي ووك. وسيحظى الجمهور خلال عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية من مهرجان دبي للتسوق بفرصة الاستمتاع بالاحتفالات النابضة بالحياة، والاستماع إلى الموسيقى الحية، وصنع أجمل الذكريات من خلال تجارب وفعاليات مناسبة للجميع.