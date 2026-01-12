«فزاع لليولة».. منصور الأحبابي وسعيد المهيري يلتقيان في النهائي

تتجه الأنظار نحو قلعة الميدان بالقرية التراثية في المرموم، لمعرفة هوية بطل النسخة الـ 25 لبطولة فزاع لليولة، والنسخة الـ 21 من برنامج الميدان، التابعة لإدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وذلك مع حجز منصور محمد الأحبابي من أبوظبي بطاقة التأهل الثانية في الحلقة العاشرة، ليضرب موعداً في المشهد الختامي يوم 31 يناير الجاري مع سعيد محمد المهيري في منافسة متكافئة الحظوظ من أجل الظفر بـ«كأس فزاع الذهبي».

جاء تفوق الأحبابي بفارق مريح بعدما حقق 85 علامة في مواجهة نصف النهائي أمام مبارك محمد الشامسي.

وبداية؛ استعرض المشاركان مهاراتهما في تحدي اليولة، حيث امتزجت روعة العرض مع جمالية المهارات ودقتها في مختلف جوانب المشي وفرّ السلاح والتناغم مع الإيقاع، حيث تمكن الأحبابي من الوصول إلى ارتفاع الليزر وقرع أجراس الميدان، لينال إشادة خليفة بن سبعين الذي يقوم بتحكيم هذه المسابقة، ليكسب 25 علامة كانت كفيلة في ترجيح كفته للتأهل.

وفي منافسات تركيب الشداد، تمكن الأحبابي من إنهاء التحدي في الوقت المحدد وتمكن من الحصول على علامته.

أما في تحدي السباحة الذي زادت مسافته لتصبح 50 متراً، ويقام في وقت سابق في مجمع حمدان الرياضي، تفوق الأحبابي، ليضيف إلى رصيده 15 علامة.

وفي عدّ القصيد، الذي يقوم بالتحكيم عليه الشاعر عتيق سالم الكعبي، تمكّن الشامسي من الحصول على علامته.

وكان الترقب بعد ذلك لتحدي الرماية، حيث انطلق المتنافسان لمسافة 15 متراً على مسرح الميدان لإصابة الأهداف بسلاح السكتون التي زادت مسافتها إلى 15 متراً، وفيها تفوق الأحبابي أيضاً ليحصل على 15 علامة.

وفي سباق الهجن الذي أقيم على مضمار المرموم في نفس موقع البطولة، عزز الأحبابي تفوقه ليكسب 20 علامة.

رؤية أشمل

أكدت نتالي جوزيف أواديسيان، مديرة إدارة الإذاعات والإعلام والاتصال المؤسسي ورئيسة اللجنة المنظمة للبطولة في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أن تنوّع التحديات التي تتضمنها بطولة فزاع لليولة كشف بوضوح حجم الطموح الذي يحمله اليويلة، والرغبة الصادقة لديهم في بلوغ النهائي والمنافسة على لقب البطولة، مشيرةً إلى أن هذا الحراك يعكس المكانة الخاصة التي تحتلها البطولة في وجدان الشباب الإماراتي، بوصفها هدفاً يتطلعون إليه ومحطة يسعون لبلوغها بكل جدية.

وأوضحت أواديسيان أن بطولة فزاع لليولة لا تُبنى على مبدأ التتويج وحده، بل على رؤية أشمل تهدف إلى تمكين المشاركين من مهارات الموروث الشعبي، وتعريفهم بعناصر التراث الوطني الأصيل بصورة متكاملة، بحيث تتحول التجربة إلى مسار تعلّمي غني، يخرج منه الجميع بمكتسبات معرفية وسلوكية ومهارية، بغض النظر عن هوية البطل في نهاية المشوار.

وأضافت أواديسيان أنها تشعر باعتزاز كبير عندما ترى اليويلة الذين شاركوا في النسخ السابقة من البطولة، وهم اليوم يواصلون حضورهم ومتابعتهم للميدان، بعد أن أصبحوا عناصر فاعلة في مؤسسات الدولة ويتقلدون مناصب ومسؤوليات في مختلف القطاعات، مؤكدة أن هذا المشهد يُجسّد النجاح الحقيقي للبطولة في بناء الإنسان، وترسيخ ارتباط دائم بالتراث حتى بعد انتقالهم إلى ميادين العمل والعطاء الوطني.

واختتمت رئيسة اللجنة المنظمة للبطولة حديثها بالقول: إن المركز يحرص من خلال هذه البطولة العريقة على تحقيق أثر طويل المدى ينعكس إيجاباً على أبناء دولة الإمارات، مؤكدة أن الهدف الجوهري يتمثل في إعداد جيل واعٍ بهويته الوطنية، معتز بقيمه، ومتمسك بإرثه الثقافي، بوصفه الامتداد الحقيقي لمجتمع تأسس على الأصالة والالتزام والاعتزاز بالجذور.

ضيف الحلقة

حلّ الفنان عمر سهيل ضيفاً على الحلقة العاشرة من برنامج الميدان 21، حيث قدم أغنية «باهي الخد»، حيث تفاعل معها جمهور الميدان الكبير، وعن هذه المشاركة قال: تسعدني المشاركة في هذا البرنامج الوطني الأصيل، حيث يجتمع التـراث مع الأصالة.