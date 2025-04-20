3 متاحف جديدة في الإمارات والرابع العام المقبل

أبوظبي – موفق محمد

أكد معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على الاستثمار في بناء المتاحف الثقافية، تنفيذاً لرؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، باعتبارها استثماراً في الأجيال المقبلة، موضحاً أن المتاحف وما تتضمنه من مقتنيات تاريخية تعد منارة يسترشد ويتعرف من خلالها الأجيال الحالية والمقبلة إلى تاريخ وثقافة وقيم المنطقة، فضلاً عن كونها مركزاً تعليمياً ورسالة لتعلم قيم التسامح والتواصل مع الثقافات العالمية.

وأشار خلال لقاء مع وسائل إعلام محلية مؤخراً إلى أن العام الجاري سيشهد بجانب افتتاح متحف «تيم لاب فينومينا أبوظبي» افتتاح متحف «التاريخ الطبيعي» ومتحف «الشيخ زايد» على أن يتم افتتاح متحف «جوجنهايم» خلال العام المقبل 2026، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن المنطقة الثقافية في السعديات تكرم إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي خطط الأجندة الثقافية، وعرف العالم بتاريخ دولة الإمارات للعالم ورسم حاضرها وسطر إنجازاتها في كتب التاريخ.

أرقام

وأفاد محمد المبارك أن المؤشرات المرتبطة بالطلب على الغرف الفندقية في إمارة أبوظبي تشير إلى وجود حاجة لزيادة الاستثمار وزيادة عدد الغرف الفندقية، وذلك عبر إدخال ما بين 15 ألفاً إلى 20 ألف غرفة فندقية جديدة، خلال الأعوام الخمسة المقبلة، تضاف إلى شبكة الخدمات الفندقية التي تضم حالياً 35 ألف غرفة فندقية.

وارتفع إجمالي إيرادات الفنادق بنسبة 22% في عام 2024 مقارنة بعام 2023 على أساس سنوي، محققاً أكثر من 7.6% مليار درهم إماراتي. ومن المتوقع ارتفاع إجمالي إيرادات الفنادق بنسبة 13% في عام 2025 على أساس سنوي، محققاً 8.6 مليارات درهم إماراتي.

وشهد الربع الأول من عام 2025 ارتفاعاً في أعداد نزلاء الفنادق الدوليين بنسبة 4% مقارنة بالربع الأول من عام 2024، مع استمرار الهند والصين والمملكة المتحدة وروسيا، كونها أكبر أسواق مصدرة للسياح.

وأشار المبارك إلى أن معدل الإشغال في فنادق العاصمة بلغ العام الماضي 80%، والمتوقع أن ترتفع نسب الإشغال إلى 82% العام الجاري، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن متوسط مدة الإقامة حالياً وصل إلى 2.8 ليلة، وأن العمل جارٍ على رفع المدة لتصل إلى 3.2 أيام.

65 مليار درهم

وبحسب معالي محمد خليفة المبارك، فإن قطاع السياحة يهدف إلى المساهمة في اقتصاد إمارة أبوظبي بنحو 65 مليار درهم إماراتي في عام 2025، بزيادة متوقعة نسبتها 13% مقارنة بعام 2024 الذي حقق نسبة زيادة وصلت إلى 9%، بواقع 55 مليار درهم.

كما يهدف قطاع السياحة إلى توفير 255 ألف وظيفة في هذا القطاع خلال السنوات المقبلة، وهو ما يمثل زيادة بنحو 30 ألف وظيفة عن عام 2024.

كما من المتوقع أن يسهم القطاع الثقافي بنسبة 5% في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للإمارة بحلول عام 2030.