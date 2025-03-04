اليابان تحتضن أصغر حديقة في العالم مساحتها 2.6 قدم

توجت حديقة تعادل مساحتها 4 صفحات من الأوراق تقريباً بمحافظة شيزوكا المركزية في اليابان بكونها الأصغر في العالم أخيراً، وفقاً لموسوعة «غينيس» للأرقام القياسية.

ورغم أن مساحتها تبلغ 2.6 قدم مربع فقط (0.24 متر مربع)، إلا أن المساحة الترفيهية تشمل كرسياً مصنوعاً من كتلة خشبية مثبتة بصخرة، وتحيط بها شجيرة صغيرة، حسب ما ذكرت «سي إن إن». ومن بعيد، قد يظن المرء أنه ينظر إلى شجرة «بونساي»، وهي مثال على الفن الياباني الذي يتمحور حول تقليم الأشجار المصغرة.

وتقع الحديقة على بعد مسافة قصيرة مشياً على الأقدام من مبنى بلدية ناجايزومي، التي توجد على بعد حوالي 109 كيلومترات جنوب غرب العاصمة، طوكيو. وكانت حديقة «Mill Ends» في بورتلاند بولاية أوريغون الأمريكية أصغر حديقة في العالم سابقاً.

وقال شوجي كوياما، وهو قائد فريق قسم البناء بالمدينة لموسوعة «غينيس» إنه عندما كان أحد سكان ناجايزومي بإجازة في الولايات المتحدة، وجد ذلك الشخص «حامل الرقم القياسي السابق لأصغر حديقة»، مضيفاً إن ذلك حفزه لإنشاء حديقة أصغر مساحة.

وأكد كوياما لموسوعة «غينيس» أنه شعر بالراحة نتيجة الاعتراف بالحديقة، مضيفاً: «نريد الاستمرار في صيانة الحديقة مع المجتمع».