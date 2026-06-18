«سبع رؤى» فوتوغرافية تروي روعة مساجد الإمارات

يواصل معرض الصور الفوتوغرافية «سبع رؤى من الإمارات»، للفنان المصور عماد الدين علاء الدين، فتح أبوابه مجاناً أمام الجمهور يومياً من التاسعة صباحاً إلى التاسعة مساءً حتى 21 يونيو الجاري بقاعة البلازا في «ون زعبيل» بدبي، ضمن أجواء فنية تعكس عراقة التصميم وروعة الإبداع.

وزار المعرض مؤخراً عدد من الشخصيات الثقافية المرموقة التي ضمّت كلاً من معالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، وعبد الحميد أحمد، الأمين العام لمؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، والكاتب والإعلامي ظاعن شاهين، والدكتور صلاح القاسم، المدير الإداري في ندوة الثقافة والعلوم بدبي، والفنان التشكيلي خليل عبد الواحد، مدير إدارة الفنون التشكيلية في هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، ومحمد القصاب، عضو مجلس إدارة جمعية الإمارات للفنون التشكيلية، وفاطمة الجلاف، مدير إدارة الفنون الأدائية بالإنابة في هيئة دبي للثقافة والفنون، والشاعر والإعلامي حسين درويش.

واحتوى المعرض على سبع صور فوتوغرافية منفذة بتقنيات عالية، تجسد التصاميم الداخلية لقباب مجموعة من مساجد الدولة، إذ يبرز التناسق الساطع في مسجد الشيخ زايد الكبير في أبوظبي، والسكينة والهدوء في مسجد الشيخة شيخة بنت سعيد آل مكتوم في دبي، والتفاصيل الهندسية الدقيقة في مسجد الذيد في الشارقة، والتصاميم المعمارية المعاصرة في مسجد آمنة بنت أحمد الغرير في عجمان، والسحر والسكون في مسجد يوسف درويش في رأس الخيمة، ولحظات الدهشة المتقنة في مسجد الشيخ زايد الكبير في الفجيرة، والتوظيف الفريد للضوء في مسجد الشيخ صقر بن محمد القاسمي في أم القيوين.

ومن جانبه، أكد الفنان المصور عماد الدين علاء الدين أن الهدف الإبداعي من هذا المعرض لا يقتصر على توثيق جمال الفن المعماري في أرجاء الإمارات فحسب، موضحاً أنه عمل على ترسيخ الشعور العميق بالانتماء والانسجام والهوية المشتركة من خلال الأعمال الفوتوغرافية التي أنجزها.

يُذكر أن إبداعات علاء الدين وتصاميمه الداخلية لأماكن العبادة والقباب والأشكال الهندسية تتميز بقدرتها على توثيق السرديات البصرية التي تعكس الروحانيات والإبداع الفني والهوية الثقافية، وتوظيف الضوء والتناظر والتفاصيل الهندسية لعرض سرديات بصرية تدعو إلى التفكر والتواصل الوجداني.