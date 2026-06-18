«بنظهر أقوى».. عمل فني يحكي مآثر وعزم قائد الوطن

أعلنت شركة أ.ر.م القابضة، بالتعاون مع آرت دبي، إطلاق مشروع فني عام بعنوان «بنظهر أقوى»، يتمثل في تكليف فنان أو فريق فني بتنفيذ عمل نحتي دائم في حديقة HUNA بمشروع H Residence في دبي، ذلك في مبادرة تعكس التزام الطرفين بدعم المشهد الثقافي وترسيخ حضور الفن في الفضاءات العامة.

ويستمد المشروع عنوانه وإلهامه من مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بما تحمله من دلالات على التلاحم المجتمعي والقدرة على تجاوز التحديات بروح جماعية تستند إلى الثقة والتفاؤل والعمل المشترك. ويهدف التكليف الفني إلى ترجمة هذه القيم إلى عمل إبداعي دائم يتفاعل مع المكان والجمهور ويثري المشهد الحضري والثقافي في دبي.

وتفتح المبادرة باب المشاركة أمام الفنانين المقيمين في الإمارات والمنطقة والعالم، إضافة إلى الشراكات بين الفنانين وصالات العرض الفنية، ممن يمتلكون خبرة في تنفيذ الأعمال الفنية الدائمة أو المشاريع الخارجية، وتستمر فترة استقبال المشاركات حتى 25 يوليو 2026. وتتوفر التفاصيل الكاملة وملخص الفنان على الرابط التالي: https://www.artdubai.ae/a-r-m-holding-public-art-commission/

وأكد محمد سعيد الشحي، الرئيس التنفيذي لمجموعة أ.ر.م القابضة، أن الثقافة والفنون تمثلان ركيزة أساسية في بناء المجتمعات وتعزيز جودة الحياة، مشيراً إلى أن هذا المشروع يجسد رؤية تقوم على دمج الإبداع في تفاصيل الحياة اليومية، وإتاحة المجال أمام الفنانين لتقديم أعمال نوعية تترك أثراً مستداماً في الفضاء العام وتسهم في تعزيز الهوية الثقافية للمدينة.

من جانبها، قالت بينيديتا غيون، المديرة التنفيذية لمجموعة «آرت دبي»: «تعكس هذه الشراكة التزاماً مشتركاً بدعم الفنانين وتطوير البيئة الثقافية في دبي»، مؤكدة أن المشروع يمثل فرصة لإضافة عمل فني جديد إلى المشهد الثقافي الدائم في الإمارة، بما يعزز مكانتها مركزاً عالمياً للإبداع والحوار الثقافي.