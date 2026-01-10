«الشارقة للشعر العربي».. قصائد تحلق في فضاءات الجمال

شهد بيت الشعر في الشارقة أول من أمس الأمسية الشعرية الرابعة ضمن فعاليات مهرجان «الشارقة للشعر العربي»، بحضور عبدالله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، ومحمد إبراهيم القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة، وسط جمهور كبير متعطش للقصيدة الجميلة والكلمات الجزلة والبلاغة والفصاحة.

وشارك في الأمسية 6 من الشعراء هم: عارف الساعدي «العراق»، أمل السهلاوي «الإمارات»، د. أسامة تاج السر «السودان»، محمد خضير «الأردن»، ود. حسن عبده صميلي «السعودية»، وإبراهيم عبد الكريم «تشاد». فيما قدم الأمسية عبدالله أبوبكر «الأردن»، قدموا قصائد شعرية تحتفي بالجمال والأفكار.

وكانت الرؤى الفكرية القاسم المشترك في النصوص التي قدمها شعراء الأمسية، فالشاعرة أمل السهلاوي، اصطحبت هي الأخرى الجمهور نحو سماوات مفتوحة من الأفكار الناصعة. ومن القصائد التي ألقتها السهلاوي، نص بعنوان: «خندق المعارك»، قرأت فيه:

لم يعد خندق المعارك يكفي

لم يعد مرهم المسافات يشفي

جئت من رحلتي مريداً جديداً

فاسمحوا لي بأن أجرب ضعفي

وفي ختام الأمسية كرم عبدالله العويس الشعراء المشاركين بتسليمهم شهادات تقديرية تكريماً لإبداعهم الشعري.