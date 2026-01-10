800 ألف زائر لمعرض «منار أبوظبي»

ضم المعرض 15 فناناً ومجموعة فنية من دولة الإمارات والعالم، يمثلون 10 دول، عرضوا 22 عملاً فنياً مبتكراً تتنوع بين المنحوتات والتماثيل والعروض الضوئية والتجارب التفاعلية الغامرة المصممة خصيصاً للمواقع، واستناداً إلى النجاح الذي حققته دورته الافتتاحية، شهدت الدورة الثانية من منار أبوظبي توسعاً نوعياً شمل للمرة الأولى المواقع الثقافية في مدينة العين المدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو، في محطة مفصلية عززت الحوار بين التعبير الفني المعاصر والبيئات التاريخية للإمارة، وأضفت بعداً أعمق على تجربة المعرض ومضامينه الثقافية.
وتحت إشراف الرؤية الفنية لكل من كاي هوري، المدير الفني، وعلياء زعل لوتاه، قيّمة فنية، ومنيرة الصايغ، قيّمة فنية، ومريم الشحي، قيّمة فنية مساعدة، تجسد معرض «منار أبوظبي» هذا العام تحت عنوان «دليلك نجم سهيل»، مستلهماً العلاقة التي جمعت الأجداد في منطقة الخليج العربي بالضوء ومستكشفاً دوره بوصفه أداة للاسترشاد في علم الفلك ووسيطاً فنياً في آنٍ واحد.
واعتمدت الرؤية القيمية على نهج يحرك فضول الاكتشاف ويحفز الحوار، بما يشجع على لقاءات تحولية بين الجمهور والفنانين وأعمالهم الفنية. ومن خلال ذلك، أعاد منار أبوظبي التأكيد على قدرة الفن العام على إنارة المناظر الطبيعية في الإمارة، وفي الوقت ذاته إبراز الروح الجماعية التي تربط المجتمعات بالتراث الطبيعي والثقافي الغني لإمارة أبوظبي.