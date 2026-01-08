«وارنر براذرز» تفضل عروض «نتفليكس»

أعلن مجلس إدارة مجموعة «وارنر براذرز ديسكفري» الأمريكية المتخصصة في الإنتاج السينمائي والتلفزيوني أمس، رفضه «بالإجماع» عرض الاستحواذ المُحسّن الذي قدّمته «باراماونت»، مؤكداً بذلك تفضيله لعرض «نتفليكس» المنافس. ونُقل عن رئيس مجلس إدارة «وارنر براذرز» صامويل أ. دي بيازا جونيور في بيان قوله إن عرض باراماونت الجديد «لا يزال أقل قيمة من اتفاقية الاندماج التي أبرمناها مع نتفليكس في نقاط رئيسة عدة».

ولم ترفع باراماونت قيمة عرضها الذي بقي عند 108 مليارات دولار، لكنها عدّلت بعض بنوده. وأوضحت المجموعة في رسالة إلى مساهميها نُشر مضمونها في البيان أن رفض «وارنر براذرز» جاء نتيجة «التكاليف والمخاطر والشكوك الكبيرة» المرتبطة بعرض «باراماونت». وأشارت «وارنر براذرز» إلى أنه في حال فشل «باراماونت» في إتمام عرضها، «سيتكبد مساهمو وارنر براذرز خسائر فادحة»، ما دفعها إلى استنتاج أن عرض باراماونت «ليس أفضل ولا مماثلاً حتى» لعرض نتفليكس.