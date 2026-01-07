«أبوظبي للتأليف الموسيقي» تعلن عن الفائزين في دورتها الافتتاحية

برعاية سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الراعي الفخري المؤسس لمهرجان أبوظبي، وسمو الشيخة شمسة بنت حمدان بن محمد آل نهيان، حرم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، أعلن مهرجان أبوظبي، المبادرة الأبرز التي تنظمها مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، عن فوز دانييلي غاسباريني بالمركز الأول في فئة الأوركسترا عن مؤلفته «في الهواء»، وأندريه زوبيتس بالمركز الأول في فئة البيانو عن مؤلفته «افتتاحيات للمرايا»، وذلك ضمن الدورة الافتتاحية من مسابقة أبوظبي الدولية للتأليف الموسيقي.

وستسهم هذه المسابقة المرموقة، التي انطلقت في شهر مايو بصفتها مسابقة التأليف الموسيقي الأولى في الشرق الأوسط، في تعزيز حضور أبوظبي على الساحة العالمية مدينة عالمية للموسيقى من اليونيسكو، وحاضنة للابتكار الموسيقي والتميز الإبداعي. ومن خلال إطلاق منصة بهذا المستوى من الأهمية تدعم مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون رؤية الإمارة في رسم مسار تطور الموسيقى المعاصرة، وتمكين المواهب الصاعدة، وإعداد جيل جديد من المؤلفين الموسيقيين الدوليين.

وقالت هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي: «إنه إيماناً منا بمكانة الفنون والموسيقى لغة عالمية للحوار، ودور الإبداع مساحة لقاء فكري ومعرفي وتبادل حضاري، تم إطلاق مسابقة أبوظبي الدولية للتأليف الموسيقى أول مسابقة دولية للتأليف في الشرق الأوسط، سعياً لتعزيز حضور أبوظبي المؤثر مدينة عالمية للموسيقى حاضنة للابتكار، ووجهة للتميز الإبداعي بتكريم المؤلفين الموسيقيين الشباب، والاحتفاء بأعمال التأليف الموسيقي». من جانبه، قال دو يون، المؤلف الموسيقي ورئيس لجنة التحكيم، إن لجنة التحكيم أبدت إعجاباً عميقاً باتساع الرؤى والخيال الإبداعي، الذي اتسمت به المشاركات المقدمة في الدورة الافتتاحية من مسابقة أبوظبي الدولية للتأليف الموسيقي.