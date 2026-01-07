الإمارات تثري المشهد الموسيقي العربي وتعزز ارتقاءه

أكدت الدكتورة إيناس عبد الدايم، رئيس المجمع العربي للموسيقى، ووزيرة الثقافة المصرية السابقة، في حوارها مع «البيان»، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تولي أهمية كبرى للموسيقى، سواء على مستوى الفعاليات الفنية أو ضمن المنظومة التعليمية، مشيرة إلى أن الاهتمام الأكاديمي بتدريس الموسيقى في مختلف المراحل الدراسية يعكس مدى وعي الدولة بدور الفنون في تعزيز التفاهم والتقارب بين الثقافات والجنسيات المختلفة على أرضها.

وتطرقت عبد الدايم إلى إعلان الإمارات عن تأسيس «الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة»، مؤكدة أنها خطوة نوعية تسهم في إثراء المشهد الفني، وتعزيز حضور الفنون بمختلف أشكالها. واعتبرت أن هذه المبادرة تسلط الضوء على التراث الموسيقي الإماراتي، وفي الوقت نفسه تحتضن الأنماط الموسيقية المعاصرة من مختلف أنحاء العالم.

وزيرة الثقافة المصرية السابقة رأت أن الإمارات، عبر مؤسساتها الثقافية المتخصصة، تمضي بخطى ثابتة في تطوير المشهد الموسيقي والفني، مشيدة بدور مؤسسات مثل بيت العود ودبي أوبرا، اللذين يسهمان في نشر الموسيقى، وتعزيز الوعي الثقافي لدى الجمهور.

وقالت، إن دبي أوبرا، بما تقدمه من عروض عالمية وبتصميمها المعماري، تمثل منارة ثقافية تعكس التراث العريق لدبي، وتعد منصة رائدة، تستقطب عروضاً وفنانين من مختلف دول العالم، ما يعزز مكانة الإمارات على خارطة الثقافة الدولية.

واختتمت عبد الدايم حديثها بالتأكيد على أن الإمارات تسير وفق رؤية فنية مدروسة، توازن بين الأصالة والحداثة، وقالت: «إذا استمر العمل وفق هذا النهج فإن الموسيقى في الإمارات مرشحة لتحقيق حضور أوسع وتأثير أعمق، ليس فقط على المستوى المحلي، بل ضمن المحيطين العربي والدولي».

ومما يجدر ذكره في الصدد أنه تحظى دولة الإمارات العربية المتحدة باهتمام متزايد بالموسيقى والفنون المرتبطة بها، في إطار رؤيتها الرامية إلى تعزيز الاقتصاد الإبداعي وترسيخ مكانتها مركزاً إقليمياً وعالمياً للثقافة والفنون.

وتحتضن الدولة على مدار العام فعاليات موسيقية وغنائية، تستقطب نخبة من الفنانين العالميين والعرب، في مشهد يعكس الثراء الثقافي والتنوع المجتمعي، الذي يميز الإمارات.