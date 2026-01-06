متحف زايد الوطني يحتفي بمرور شهر على افتتاحه

يحتفي متحف زايد الوطني بمرور شهر على افتتاحه واستقباله الزوار من دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم، معززاً مكانته كمركز جديد للتفاعل الثقافي والبحث والتعلم في دولة الإمارات. فعلى مدار شهر كامل، استكشف زوار المتحف تاريخ الدولة، والتعرف على إرث الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وقدم متحف زايد الوطني برنامجاً حافلاً من الأنشطة في مساحاته الداخلية والخارجية، تضمن جولات إرشادية، وعروضاً حية، ومحاضرات، وأنشطة تعليمية موجهة للعائلات، إلى جانب مجموعة متنوعة من التجارب التي تحتفي بتراث وإرث دولة الإمارات العريق وتبرز ثقافتها.

ومن البرامج التي تضمنتها الفعاليات: إطلاق المتحف جولات «بين سطور تاريخنا الإماراتي» بلغة الإشارة الإماراتية، استضافة الدورة الـ53 لندوة الدراسات العربية التي عقدت للمرة الأولى في العالم العربي، بالتعاون مع الرابطة الدولية لدراسة الجزيرة العربية.