ليلة فنية استثنائية في دبي احتفالاً بـ 2026

ليلة فنية لا تنسى شهدتها دبي استقبالاً لعام 2026، حيث استقطبت الإمارة أبرز نجوم الفن والغناء العرب والعالميين، موفرة أجواء فرح مفعمة بسحر الموسيقى والألحان الخالدة. واستضافت دبي النجمين اللبنانيين نجوى كرم ووائل كفوري في حفل فني مميز، بمناسبة قدوم العام الجديد 2026.

وقدم الفنانان خلال الحفل باقة من أشهر أغانيهما القديمة والحديثة، وسط تفاعل واسع من جمهور متنوع من مختلف الجنسيات، في أمسية طغت عليها أجواء الفرح والاحتفال.

وشهد الحفل، الذي استمر حتى الساعات الأولى من صباح أمس، حضوراً جماهيرياً كبيراً، حيث توافد عشاق الطرب العربي، للاستمتاع باثنين من أبرز نجوم الغناء في العالم العربي، حيث قدما على المسرح أغنيات أعادت للأذهان أجمل المحطات الفنية في مسيرتهما، إلى جانب أعمال حديثة تفاعل معها الحضور بالتصفيق والغناء. وقالت نجوى كرم في مستهل الحفل إنها سعيدة بمشاركة جمهور دبي الساعات الأول من عام 2026، متمنية أن يعم الخير والسلام الدول العربية والعالم في العام الجديد.

وقدمت المطربة اللبنانية مجموعة من أغنياتها، التي رسخت حضورها الفني، إضافة إلى أعمال جديدة، لاقت استحسان الجمهور وأشعلت حماسهم، مؤكدة من خلال أدائها القوي تميزها وحضورها اللافت على المسرح.

وأطل وائل كفوري على المسرح بباقة من أشهر أغنياته الرومانسية، التي رددها الجمهور معه، في مشهد جسد عمق العلاقة بين الفنان وجمهوره. وتفاعل الحضور مع الفقرات الغنائية طوال الحفل الذي نظمته شركة «مومنتس إيفنتس»، وسط أجواء احتفالية وعروض ضوئية ومؤثرات بصرية، أضفت على الحفل طابعاً استثنائياً.

وجاء الحفل ضمن سلسلة من الفعاليات الفنية، شهدتها الإمارات، خلال احتفالات رأس السنة، تأكيداً لمكانتها وجهة عالمية، تستقطب أبرز النجوم.

من جهة أخرى، وفي أجواء آسرة لا تُنسى استقبالاً لعام 2026، أحيت فرقة «مارون 5»، إحدى أكبر الفرق الموسيقية العالمية الأكثر مبيعاً للألبومات بواقع مئات الملايين من النسخ، سهرة استثنائية على المسرح الخاص بمنتجع «أتلانتس النخلة»، احتفاء بليلة رأس السنة؛ حيث أبهرت الحضور الكبير بمجموعة من أشهر أغانيها.

«مارون 5»، الذين يشتهرون بالأداء النابض بالحيوية، والأغاني التي حطمت الأرقام القياسية، رفعوا حماس الجمهور بمجموعة من أبرز أغانيهم مثل «ون مور نايت»، و«شوغر»، و«أنيمالز»، و«موڤز لايك جاغر».

أما «آدم ليفين»، قائد الفرقة، فقد خطف الأنظار بحضوره المسرحي المتألق الذي أشعل الأمسية بأكملها. وعلى طريقته الخاصة الأكثر استثنائية، أستقبل «أتلانتس» دبي العام الجديد بعرضٍ مذهل من الألعاب النارية، امتد عبر السماء من منتجع «أتلانتس النخلة» إلى «أتلانتس ذا رويال»، المنتجع التجريبي الأفخم عالمياً، لتغمر الضيوف حالة من الإعجاب والدهشة أثناء مشاهدة العرض.