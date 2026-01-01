ندوة الثقافة والعلوم.. عام من التنوير والإبداع

تألقت ندوة الثقافة والعلوم في دبي خلال عام 2025 بفيض من الزخم الفكري والحراك المعرفي، مجسدة رؤيتها الراسخة في مواكبة نبض الإبداع، ومستهدفة بمبادراتها الأجيال كافة، ليكون العام مضماراً للتلاقي بين أصالة الموروث وتطلعات المستقبل.

استهلت الندوة أجندتها السنوية بأمسية شعرية استحضرت سيرة الشاعر محمد بن مسعود، فكانت جسراً شعرياً عبرت من خلاله الأجيال الشابة نحو كنوز الأدب.

وتجسيداً لقيم الوفاء للشخصيات الوطنية، شهدت الندوة جلسة نقاشية ثرية حول كتاب «محمد سعيد الملا»، أضاءت جوانب من مسيرته بمشاركة نخبة من القامات، على رأسهم معالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، ومعالي أحمد الطاير.

كان لمئوية الراحل سلطان العويس، وهج خاص استغرق حيزاً وازناً من أنشطة الندوة؛ فاحتفت بذكراه عبر ندوة «سلطان العويس ودوره في المجتمع».

كما استُكملت القراءة في أثر العويس الثقافي بندوة «جائزة العويس وأثرها في المجتمع» التي جمعت بلال البدور، رئيس مجلس إدارة الندوة، وعلي عبيد الهاملي، نائب رئيس مجلس إدارة الندوة.

واختُتمت فعاليات المئوية في ديسمبر بمزيج من الجمال والتقدير، عبر معرض خطي استلهم شاعريته من قصائد العويس، وحفل بهيج لتكريم المبدعين الفائزين بالدورة 29 من «جائزة العويس للإبداع»، أقيم برعاية علي بن حميد العويس، وتم خلاله تكريم الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، الشخصية الثقافية للدورة.

واحتفت الندوة بالفائزين في الدورة الثانية من «جائزة ندوة الثقافة والعلوم للشعر العربي». وأقامت الندوة «مهرجان الإمارات الدولي السابع للملصق» الذي حمل هذا العام شعار «عام المجتمع.. التصميم جسر بين الثقافات وبناء للمجتمعات».

واحتضنت الندوة النسخة السابعة من «معرض الإمارات للهوايات والمقتنيات الخاصة». وامتدت الرؤية البصرية لتشمل معارض فوتوغرافية توثق عمارة المساجد في العالم، ومعرض «في حب القائد والإنسان» بالتعاون مع أ. د. محمد عبدالرحيم سلطان العلماء، الذي قدم لوحات وخطوطاً نادرة تفيض بجماليات الفن العربي الأصيل.

وفي احتفالات عيد الاتحاد الـ54، تزينت أروقة الندوة بفعاليات وطنية، ضمت معرضاً تشكيلياً لـ54 فنانة إماراتية تحت شعار «54 عاماً متحدون». وتوجت الندوة حصادها السنوي بالاحتفاء باليوبيل الفضي لمجلة «حروف عربية».