مهرجان الشارقة للشعر العربي ينطلق الاثنين المقبل

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تنطلق يوم الاثنين المقبل (5 ديسمبر)، فعاليات الدورة 22 من مهرجان الشارقة للشعر العربي، الذي تنظمه دائرة الثقافة في الشارقة، على مدار 7 أيام بمشاركة أكثر من 80 شاعراً وشاعرة وناقداً وإعلامياً يمثلون الدول العربية، وعدد من الدول الأفريقية.

وقال عبدالله بن محمد العويس، رئيس دائرة الثقافة: «صفحة إبداعية جديدة يدونها مهرجان الشارقة للشعر العربي في «ديوان العرب»، ويستند هذا الحدث الشعري الذي شكّل حالة ثقافية نوعية في المشهد الثقافي العربي، إلى الرؤية العميقة التي يوليها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، للشعر العربي، باعتباره ذاكرة الأمة الناطقة، وحارس لغتها، وأحد أهم تجليات وجدانها الثقافي والحضاري».

وأضاف العويس: «من هذا المنطلق، يواصل المهرجان أداء رسالته الثقافية، جامعاً الشعراء والنقّاد من كافة أنحاء الوطن العربي، ومكرساً رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة «الشارقة حاملة للثقافة، وعاصمة للغة العربية»، وفضاء للاحتفاء بالشعر العربي ومبدعيه، ومنصة فاعلة للحوار الجمالي وتلاقي التجارب على مختلف مشاربها الأدبية والثقافية».

ولفت العويس أن الدورة الحالية تشهد مشاركة أكثر من 80 مبدعاً، تجمعهم الشارقة على محبة الكلمة والاحتفاء بجمالياتها، مضيفاً أن «الدورة 22، ستكشف عن 12 اسماً جديداً من الفائزين في الدورة الرابعة من جائزة القوافي الذهبية، الذين أسهموا بإبداعاتهم الشعرية في مجلة القوافي عبر 12 عدداً صدرت خلال عام 2025».

وحول البرنامج الفكري للمهرجان، قال العويس: «يصاحب فعاليات المهرجان تنظيم ندوة فكرية بعنوان «الاتجاه الوجداني في الشعر العربي وتحولاته»، إذ تشكّل محطة بحثية ومعرفية تتيح للجمهور والمهتمين الوقوف على أحد أبرز الموضوعات في الشعر العربي «الوجدان»، واستجلاء تجلياته وتحولاته الجمالية والفكرية عبر المراحل المختلفة».

وأشار إلى مشاركة شعراء أفارقة، مؤكداً أن استضافة شعراء من دول أفريقية تؤشّر إلى انفتاح المهرجان على آفاق شعرية جديدة، وتسهم في تعزيز جسور التواصل الثقافي ودعم ملتقيات الشعر العربي في إفريقيا، تعزيزاً للمشهد الشعري في إفريقيا وإثراء تجاربه المتنوعة.

ينطلق حفل الافتتاح في قصر الثقافة في الشارقة، حيث تبدأ الفعاليات بعرض تسجيلي تحت عنوان «أعوام من الشعر»، يليه قراءات شعرية لكل من: د. أحمد بلبولة من مصر، وهزبر محمود من العراق، ونجاة الظاهري من الإمارات، فيما سيتم تكريم الفائزين بالدورة الخامسة من جائزة الشارقة لنقد الشعر العربي، وهم: محرز بن محسن راشدي من تونس في المركز الأول، والمهدي الأعرج من المغرب في المركز الثاني، والحسن محمد محمود المركز الثالث من موريتانيا في المركز الثالث.