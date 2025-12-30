بدور القاسمي: القراءة جسر حيّ يصل الإنسان بذاكرة المكان

أطلقت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب المؤسِّسة والرئيسة الفخرية لجمعية الناشرين الإماراتيين، حملة «نزيل الشارقة.. نزيل الثقافة»، التي تهدف إلى تعزيز ثقافة القراءة لدى أفراد المجتمع، وتوطيد العلاقة بين القرّاء وبين الهوية الثقافية لإمارة الشارقة، وذلك امتداداً لمسيرة التطوير الثقافي والأدبي في الإمارة.

وأكدت الشيخة بدور القاسمي أن القراءة ليست مجرد فعل معرفي، بل جسر حيّ يصل الإنسان بذاكرة المكان وروحه الثقافية، مشيرةً إلى أن هذه الحملة تأتي لتعيد تشكيل العلاقة بين القارئ ومدينة الشارقة، وتشعره بأنه جزء من الحكاية، وأن الكتاب امتداد لطبيعة المدينة وروحها، ما يسهم في تعزيز حب المعرفة واستدامة الصلة الوثيقة مع المخزون الثقافي المحلي.

وقالت: «صُممت «نزيل الشارقة.. نزيل الثقافة» لا لتكون دعوة إلى القراءة وحسب، بل لتكون مساراً متكاملاً لبناء ارتباط وجداني أعمق بين الأفراد وفضائهم الثقافي بما يرسخ الانتماء ويثري الحركة الثقافية في المجتمع، ويصب في بوتقة المشروع الحضاري الذي أسسه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة».

وتستلهم هذه المبادرة من التزام الشارقة الراسخ بالثقافة، وتسعى إلى تحويل القراءة إلى تجربة غنية بالانتماء إلى المدينة وإبراز خصوصيتها في وجدان سكانها وزوارها من خلال تقديم منتجات إبداعية تعكس روحها وملامحها التاريخية والحضارية، وتحمل رموز المدينة الثقافية وقصصها.

وتم تصميم هذه المنتجات بحيث تمثل نقاط تواصل ثقافية تثير حس الفضول لاكتشاف الكتب العربية والكتّاب الإماراتيين، ليصبح كل منتج حلقة وصل تربط بين الأسلوب الشخصي والاستكشاف الأدبي.

وتنطلق الحملة من فكرة مبتكرة مستوحاة من تجربة الإقامة الفندقية الهادئة، حيث تُرسَّخ القراءة كملاذ راقٍ يمنح القارئ صفاءً وطمأنينة، وتسلط الضوء على الشارقة بوصفها موطن القراءة، فكل من يسكنها أو يزورها هو ضيف الثقافة، وضيف لما تحمله الإمارة في جعبتها من تجارب قرائية وثقافية متكاملة.

وانطلاقاً من الإيمان بأن القراءة أسلوب حياة، توفر «منصة للتوزيع» عبر هذه الحملة منتجات تجمع بين الموضة والكتب والضيافة والألعاب الورقية والقرطاسية، مرسّخة هوية الشركة كعلامة تتجاوز المنتج إلى نمط عيش متكامل.

كما يتضمن خط المنتجات عبارات تحتفي بالهوية المحلية، مثل «النادي القرائي» و«اقرأ أنت في الشارقة»، ومعالم بارزة من الشارقة؛ لتعزيز الارتباط بالمدينة وهويتها الثقافية. وتُعد هذه الحملة جزءاً من سلسلة مبتكرة من المبادرات التي تطلقها الشركة في إطار رؤيتها الاستراتيجية الرامية إلى دعم الكتّاب والناشرين الإماراتيين وإثراء مصادر القراءة وتنويعها، وتشكل امتداداً لحملة «اقرأ أنت في الشارقة».