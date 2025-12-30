«العويس الثقافية» في 2025.. إثراء نوعي للمشهد الثقافي

توّجت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية برامجها وفعالياتها خلال عام 2025، بسلسلة من النجاحات والإنجازات النوعية، التي تركت بصمة واضحة في المشهد الثقافي المحلي والعربي، إذ نظّمت المؤسسة برنامجاً ثقافياً حافلاً بالفعاليات والأنشطة المتنوعة داخل دولة الإمارات وخارجها، احتفاءً بالذكرى المئوية لمولد الشاعر الإماراتي سلطان بن علي العويس.

وكانت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو)، قد اعتمدت عام 2025 عاماً للاحتفاء بمئوية الشاعر سلطان العويس (1925–2025)، وهو ما عكس المكانة العالمية التي يحظى بها إرثه الثقافي.

وفي هذا السياق، خصّصت المؤسسة ميزانية خاصة للاحتفال بهذا الحدث الاستثنائي، وقرّرت رفع قيمة جائزة سلطان بن علي العويس الثقافية إلى 150 ألف دولار لكل حقل من حقولها الخمسة، ليصل إجمالي قيمة الجوائز إلى 750 ألف دولار، موزّعة على الحقول التالية: الشعر، والقصة والرواية والمسرحية، والدراسات الأدبية والنقدية، والدراسات الإنسانية والمستقبلية، وجائزة الإنجاز الثقافي والعلمي، في خطوة هدفت إلى تعزيز مكانة الجائزة، وترسيخ دورها الريادي في دعم ونشر الثقافة والإبداع العربي. كما نظمت المؤسسة باقة ثرية متنوعة من الفعاليات، من بينها الفعاليات التي أطلقت بالتعاون مع «سفن إكس»، عبر إصدار مجموعة من الطوابع التذكارية المميزة، احتفاءً بالشاعر الراحل سلطان بن علي العويس.

وشهد يوم 23 يناير 2025 افتتاح فعاليات «مئوية الشاعر الراحل سلطان العويس»، بحفل موسيقي ضخم، بعنوان «نغم في دبي»، أُقيم على مسرح دبي أوبرا، برعاية وحضور سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية. وضمن احتفالات المئوية، نظّمت مؤسسة العويس الثقافية مساء 19 فبراير، حفل توقيع كتاب «الصور الإبداعية في شعر سلطان العويس»، للأديب عبد الغفار حسين.

وشهد يوم 26 فبراير، تنظيم المعرض التشكيلي «كلمات تهوى الجمال»، في مقر مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، وهو معرض مستوحى من أشعار الشاعر الراحل سلطان العويس، وضمّ 76 عملاً فنياً لـ 56 فناناً من دولة الإمارات والوطن العربي والعالم.