«في حب دبي» أمسية متفردة تحتفي بأشعار محمد بن راشد وقصائد حمدان بن محمد

أعلنت مؤسسة دبي للإعلام عن الانتهاء من جميع التحضيرات الخاصة ببث أمسية غنائية مميزة تحمل عنوان «في حب دبي»، والمقرر بثها عبر شاشتي تلفزيون دبي وقناة سما دبي، بالتزامن مع احتفالات رأس السنة الميلادية التي ستشهدها إمارة دبي بدءاً من مساء الأربعاء المقبل، الموافق 31 ديسمبر 2025.

وتحتفي الأمسية بفكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ورؤاه المتفردة التي أثرت مسيرة دبي التنموية، وعززت ريادتها ومكانتها الدولية، ورسخت حضورها أفضل مدينة للعمل والعيش والزيارة في العالم.

وتأتي الأمسية في إطار توجهات مؤسسة دبي للإعلام، الهادفة إلى تقديم محتوى إعلامي مبتكر يعكس الهوية الوطنية والقيم الثقافية المحلية، ويسهم في إبراز قصة دبي ورؤيتها المستقبلية من خلال برامج نوعية تحمل أبعاداً إنسانية وثقافية مميزة.

وسيتولى تقديم الأمسية التي ستعرض على الهواء مباشرة في تمام الساعة 9:15 مساء بتوقيت دولة الإمارات، الإعلامي أحمد عبدالله والإعلامية رؤى الصبان، وذلك من الاستوديو الخاص الذي ستقيمه المؤسسة في حي دبي للمستقبل.

وتستضيف الأمسية الفنانة أصالة نصري، التي ستقدم بصوتها مجموعة مختارة من القصائد المغناة، الفصيحة والنبطية، التي نظمها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لتكشف عما تتميز به هذه القصائد من إيقاعات وأوزان وجماليات خاصة تبرز تفردها، ومن أهمها: «أسمع صدى صوتك»، و«تهنئة»، و«أنت مثل ما أنت».

كما ستتضمن الأمسية تقديم باقة من أشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، والتي تستعرض مجموعة من المحاور والموضوعات الإنسانية والوطنية الملهمة، ومن بينها قصائد: «تضحك»، و«روّح وروح»، و«الصاحب المعنى». وتشمل الأمسية أيضاً أداء عدد من الأغنيات، من أبرزها: «كبير الشوق»، و«البر والمزيون»، و«شبيه روحي»، و«أكثر من اللي أنا بحلم بيه»، و«شكراً».

كما ستشهد الأمسية بث مجموعة من الفقرات والتقارير المميزة التي تحتفي بفكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ومن بينها تقرير: «علمتني الحياة»، الذي يستعرض ومضات مختارة من الجزء الأول من كتاب سموه الجديد «علمتني الحياة»، والذي يشكل خلاصة تجربة سموه وفلسفته القيادية الممتدة لنحو ستين عاماً من العطاء الوطني، ويضم الكتاب 35 فصلاً توثق محطات بارزة من مسيرة سموه في القيادة والحكم والحياة، ليشكل مرجعاً معرفياً وفكرياً للأجيال الحالية والقادمة.

وتشمل فقرات الأمسية تقرير «الأسرة» الذي يسلط الضوء على أهداف «عام الأسرة» ودوره في ترسيخ القيم الأصيلة وتعزيز الترابط الأسري والعلاقات المتينة بين أفراد الأسرة بوصفها الركيزة الأساسية لاستقرار المجتمع، فيما يبرز تقرير «الحكام والناس» طبيعة العلاقة التي تجمع أصحاب السمو حكام الإمارات بأبناء المجتمع، إلى جانب تقارير أخرى تستعرض جهود دبي في استشراف المستقبل والإسهام في تشكيل ملامحه.

وفي هذا الإطار، قال سالم باليوحة، المدير التنفيذي لقطاع المحتوى الإعلامي في «دبي للإعلام»: «تعد أمسية «في حب دبي» مساحة ثقافية ووطنية تحتفي بجماليات شعر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، لما تحمله قصائدهما من قيم معرفية، وتأملات إنسانية عميقة، وحِكم مستلهمة من التجربة الحياتية والقيادية، حيث تمثل هذه الأعمال الشعرية توثيقاً إبداعياً لمسيرة دبي والإمارات، وتجسيداً لنهج سموهما في العمل، ودعمهما المتواصل لمسيرة التطور والنهضة الشاملة التي تشهدها دبي»، مؤكداً في الوقت نفسه أن الأمسية تشكل قيمة نوعية مضافة إلى خريطة المحتوى الثقافي والإعلامي الذي تقدمه المؤسسة، لما تتضمنه من فقرات متكاملة تعكس الهوية الوطنية والثقافة المحلية الأصيلة.

وأشار سالم باليوحة إلى أن «دبي للإعلام» حرصت على إعداد فريق عمل متكامل يتمتع بخبرة إعلامية واسعة ومهنية عالية، لضمان تقديم أمسية تليق بمكانة دبي، وتنسجم مع التزام المؤسسة بتقديم محتوى إعلامي مؤثر يواكب إنجازات الإمارة النوعية، ويعزز حضورها الثقافي عالمياً.