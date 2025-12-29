بلا ألوان.. الغوص في أسرار المعنى

خلال حفل توزيع جوائز الدورة الرابعة عشرة لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، والذي أقيم في متحف المستقبل الشهير بدبي، في 11 نوفمبر الماضي، نوع من المصورين كان على موعد مشوق مع الأعمال الفائزة – عديمة اللون، ضمن المحور العام – الأبيض والأسود.

الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان، الرئيس التنفيذي لفورنتير 25، قامت بتكريم الفائزين في المحور «العام – الأبيض والأسود»، حيث فاز بالمركز الأول المصور الأسترالي «تيد غرامبو»، بعمل بعنوان «الروعة المتفجرة»، نرى فيه مداً هائلاً كجبل من الماء ينهض على شعاب الهادئ المرجانية، تتكسر أمواجه بعنف، ويتطاير الرذاذ لأعلى في الهواء في أقواس هوجاء، ثم تهوي لتلتحم مجدداً بجنون البحر المتلاطم، فتتجلى قوة المحيط في أبهى صورها في مشهد يلهب قلوب راكبي الأمواج الحالمين بمغازلة الخطر.

المصور «كريس فالوز» من جنوب أفريقيا جاء ثانياً بعمل بعنوان «الزمان كفيل بالإجابة»، نرى فيه أنثى الفيل العجوز تتقدم القطيع بخطى واثقة، تلمع أنيابها العاجية الطويلة، فيما تمضي الفصائل الصغيرة خلفها. تمتد الحشائش اليابسة على مد البصر. نجت هذه الأم من فخاخ الصيادين ومن رصاص القناصين، لكن السؤال يبقى معلقاً في فضاء المصير: هل ستنجو هي وقطيعها من فخاخ مُناخ يتبدل وجهه كل يوم؟

المركز الثالث كان من نصيب المصور الإماراتي «يوسف بن شكر الزعابي» بعمل بعنوان «الغروب على الرمال»، حيث نرى فيه شمس المغيب تكسو بأشعتها كثبان ليوا وشاحاً من الذهب المنثور، فتولد لحظة استثنائية، يمشي راعي الإبل بخطى وادعة فوق الرمال الممتدة بلا نهاية، منتصب القامة كأنه جزء من هذا المشهد السرمدي. هي حكاية صامتة تروى بلغة الضوء والظل.

