بطولة فزاع لليولة.. المربع الذهبي يكتمل بتأهل مبارك الشامسي

اكتمل عقد المتأهلين إلى المربع الذهبي للنسخة الـ25 لبطولة فزاع لليولة، والنسخة الـ21 من برنامج الميدان، الذي تنظمه إدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وذلك في الحلقة الرابعة من المرحلة الثانية، والتي تميزت بالتفاعل والحضور الجماهيري في القرية التراثية في المرموم.

وحصل مبارك محمد الشامسي من أبوظبي على بطاقة التأهل الأخيرة إلى المربع الذهبي، بعد تفوقه على صالح حمد المنهالي من أبوظبي أيضاً، بحصول الشامسي على 70 علامة مقابل 30 ذهبت للمنهالي، لينضم الشامسي إلى جانب منصور محمد الأحبابي وسعيد محمد المهيري وسالم فيصل الحوز في المربع الذهبي.

انطلق المتنافسان مع عرض اليولة على إيقاع أغنية «ملح الإمارات» من كلمات عبدالله حمدان بن دلموك الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وأداء الفنان ميحد حمد وألحان سفير الألحان فايز السعيد، وفيه قدما فاصلاً من المهارات المميزة، وسط تفاعل كبير من الجماهير الحاضرة على المدرجات بأعداد متزايدة مع دخول المنافسات مراحل الحسم، ومنح خليفة بن سبعين الذي يقوم بتحكيم هذه المسابقة، الشامسي 25 علامة.

وفي تحدي عد القصيد، الذي يقوم بالتحكيم عليه الشاعر عتيق سالم الكعبي، تمكن الشامسي من الحصول على علامته. أما في تحدي السباحة الذي يقام في وقت سابق في مجمع حمدان الرياضي، تفوق المنهالي، ليكسب 15 علامة. وفي منافسات تركيب الشداد، تمكن الشامسي من إنهاء التحدي في الوقت المحدد وتمكن من الحصول على علامته.

وكان الترقب بعد ذلك لتحدي الرماية، الذي يقام مباشرة على مسرح الميدان، بأسلوب الجري لالتقاط السلاح والتصويب على الأهداف، فقد زادت مسافة الأهداف في هذه المرحلة لتصبح 15 متراً، ومسافة الجري 10 أمتار مع تركيب المخزن، كسب المنهالي الـ15 علامة ليعود إلى أجواء المنافسة. وفي سباق الهجن الذي أقيم على مضمار المرموم بالتعاون مع نادي دبي لسباقات الهجن في نفس موقع البطولة، تفوق الشامسي ليكسب 20 علامة.

وأعربت نتالي جوزيف أواديسيان، مدير إدارة الإذاعات والإعلام والاتصال المؤسسي، ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، عن اعتزازها بالإقبال الجماهيري الكبير الذي يحظى به برنامج الميدان، مؤكدة أنه يعد من أبرز وأعرق البرامج المعنية بالتراث والموروث الشعبي على مستوى المنطقة، لما يتمتع به من حضور واسع وتأثير ممتد بين الجماهير.

وأوضحت أواديسيان أن المركز يحرص في كل دورة على تطوير أدواته الإعلامية وتقديم تجربة تغطية متجددة، من خلال توظيف التقنيات الحديثة وابتكار أساليب عرض تواكب تطلعات الجمهور، وتسهم في إيصال تفاصيل البطولة إلى أوسع شريحة ممكنة.

وأكدت أن مؤشرات المتابعة هذا الموسم جاءت لافتة ومشجعة، ليس على مستوى دولة الإمارات فحسب، بل امتدت لتشمل مختلف دول الخليج العربي، وهو ما يعكس اتساع القاعدة الجماهيرية للبطولة إقليمياً، مشيرة إلى أن هذا الحضور تجلى بوضوح عبر منصات التواصل الاجتماعي، إضافة للمتابعة المباشرة عبر شاشة قنوات سما دبي، وأثير إذاعة الأولى، وعبر قناة مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على يوتيوب.

ضيف الميدان

وحل الفنان ناصر المنصوري ضيفاً على الحلقة، وقدم أغنية «دعايا الشوق» وهو الذي نشأ على الشلة الإماراتية، ثم انتقل إلى الغناء مركزاً في اختياراته على الكلمات والألحان التراثية الأصيلة.