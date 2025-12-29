«الإمارات لمسرح الطفل» يختتم دورته التاسعة عشرة

اختُتمت، أول من أمس، فعاليات الدورة التاسعة عشرة من مهرجان الإمارات لمسرح الطفل، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة جمعية المسرحيين، رئيس المهرجان، إسماعيل عبدالله، والفنان أحمد الجسمي نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المسرحيين، وأحمد بورحيمة مدير إدارة المسرح بدائرة الثقافة بالشارقة، والدكتور حبيب غلوم مدير المهرجان. وتضمن حفل الختام تكريم لجنتي تحكيم الكبار والأطفال، والفرق المسرحية المشاركة ورعاة المهرجان.

وقرأت لجنة تحكيم المهرجان تقريرها المتضمن عدداً من التوصيات، والتي كان أهمها: تطوير النصوص المسرحية فكراً وأسلوباً، والابتعاد عن التكرار والتبسيط، مع مراعاة عقلية الطفل في ظل واقع معرفي متطور، كما بينت اللجنة أهمية تشجيع توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي بوصفها أدوات مساعدة، مع التحذير من الاعتماد الكلي عليها بما قد يُفقد العرض روحه الإنسانية، كما دعت اللجنة مصممي الديكور والأزياء والماكياج إلى التركيز على عمل مسرحي واحد أو اثنين، تفادياً للتكرار والتشابه في الرؤى البصرية.

وأوصت أيضاً بإنشاء لجنة متخصصة لقراءة النصوص واعتمادها مسبقاً، بما يسهم في الارتقاء بالمستوى الفني العام للأعمال المشاركة، كما ارتأت اللجنة استحداث جائزة أفضل ممثل واعد وأفضل ممثلة واعدة، دعماً للمواهب الناشئة، وجاء في تقرير اللجنة أيضاً أهمية تعزيز التكوين المسرحي للشباب من خلال الورش المتخصصة في مجالات التأليف والإخراج والتمثيل والسينوغرافيا.

بعد ذلك، تم إعلان أسماء الفائزين بجوائز هذه الدورة، حيث استأثر مسرح خورفكان للفنون بمعظم جوائز المهرجان، من خلال مشاركته بمسرحية «مملكة إيليرا»، التي فازت بجائزة أفضل عرض في المهرجان، وبجائزة لجنة تحكيم الأطفال الخاصة بأفضل عرض، ونال جائزة أفضل إخراج الفنان عبدالله الحريبي، واستحقت جائزة لجنة التحكيم الخاصة الفنانة هيفاء حسين، وذهبت جائزة أفضل ممثل دور ثان للفنان ذياب ناصر، وحازت جائزة أفضل ممثلة (دور ثان)، مناصفة، الطفلة حلا أحمد الزعابي، بالإضافة لجائزة أفضل ماكياج للفنان محمد جاسم.

ونالت فرقة مسرح الشارقة الوطني ثلاث جوائز عن مشاركتها بمسرحية «الفتى الخشبي». وفازت الفنانة جودي النبهان بجائزة أفضل ممثلة (دور أول) عن مسرحية «قرية الابتكار»، ونال العرض ذاته جائزة أفضل تأليف للفنان علي جمال، وجائزة أفضل موسيقى ومؤثرات للفنان شريف محسن.