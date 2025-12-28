«مملكة إيليرا» تعيد هيفاء حسين إلى عوالم المسرح

شهد العرض السادس من عروض مهرجان الإمارات لمسرح الطفل في دورته التاسعة عشرة، مشاركة الفنانة هيفاء حسين، التي أدت شخصية الملكة في مسرحية «مملكة إيليرا» المنتجة من قبل مسرح خورفكان للفنون، وهي من تأليف الشيخة سارة بنت محمد القاسمي، وإخراج الفنان عبدالله الحريبي، حيث تفاعل جمهور الأطفال مع العرض الحافل بالرسائل الأخلاقية والتربوية المهمة.

حكاية العرض دارت حول مملكة متخيلة في بقعة ما من الأرض، تدعى «مملكة إيليرا» عاشت بأمن وسلام لفترة طويلة من الزمن، وتحكمها الألفة وتسودها المحبة، غير أن فضول إحدى فتيات المملكة، وعبثها بأحد الأحجار النفيسة، من تلك التي تعتمد عليها المملكة في إنتاج الطاقة، غير مجرى الأحداث، وفتح الباب للمتصيدين والطامعين من أجل خطف ذاك الحجر الثمين. إذ يدخل الأشرار إلى المملكة، ويسرقون الحجر بالحيلة، ليأتي دور الملكة وأهل المملكة في الدفاع عن مملكتهم واستعادة الحجر الثمين من الأشرار، حتى إعادة الأمن والسلام والطمأنينة إلى المملكة وأهلها.

وتضمن العرض العديد من القيم والرسائل، وعلى رأسها علو مكانة ومنزلة الوطن وضرورة الدفاع عنه، كما ركز العرض على الفضول الذي أحياناً يتجاوز حدوده ويودي بصاحبه إلى الهاوية، كذلك أكد العرض أواصر التعاون والتعاضد بين أبناء المجتمع الواحد وأهمية تقويتها وتعميقها.

وتمكن المخرج عبدالله الحريبي من خلق مشهدية متميزة، ساهمت في إيصال خطاب العرض للمتلقي الصغير، كما جاءت حوارات النص سلسة وعميقة، سهلت مهمة الممثلين في بناء شخصياتهم، كذلك برزت الموسيقى والأغاني كعنصرين دراميين خدما فكرة العرض ورؤى المخرج، وهذا ما فعلته الأزياء والماكياج والإكسسوارات أيضاً، كعناصر وظفها المخرج بوعي على خشبة المسرح.

هذا العرض تميز فيه أيضاً أداء الممثلين، الذين تماهوا مع شخصياتهم ولم يغادروها حتى إسدال الستار، والأهم من ذلك كله، تمكنت «مملكة إيليرا» من إعادة الفنانة هيفاء حسين إلى خشبة المسرح، بعد انقطاعها لسنوات، فمشاركة نجمة مسرحية وتلفزيونية خليجية بحجم هيفاء حسين في المهرجان، منحته عمقاً إضافياً، وأضفت جواً من البهجة لدى جمهور الأطفال والكبار.

أدى الأدوار في «مملكة إيليرا»، كل من الفنانين: ذياب ناصر، عيسى مراد، فيصل موسى، لطيفة جوهر، وعد طارق، وائل محمد، علي محمد، حلا أحمد الزعابي، وعمار محمد. صممت الأزياء إيناس عزت، والإضاءة لإبراهيم خليل، والمكياج لمحمد جاسم، والديكور لفارس جداوي، وتصميم الاستعراض لزين زهير.

ويختتم مهرجان الإمارات لمسرح الطفل أعماله يوم السبت، السابع والعشرين من هذا الشهر، بعرض مسرحية «الإطار الفارغ» لمنتسبي ربع قرن للمسرح وفنون العرض، وإقامة حفل ختام المهرجان وتوزيع الجوائز على الفائزين.