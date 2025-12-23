«داهود».. رواية تفيض بمشاعر الأبوة ومعاني الصدق



تستكشف رواية «داهود» للكاتب ربيع أبوحسان، الصادرة مؤخراً، القيم الإنسانية ومعاني الصدق وقيم الرجولة وتفيض بمشاعر الأبوة عبر لغة شاعرية هادئة وأسلوب مشوق يجمع بين التوثيق والبوح.



وتستعيد الرواية فصولاً من التاريخ العربي منذ خمسينيات القرن الماضي، كاشفة عن تحولات اجتماعية وإنسانية تركت أثرها العميق في العائلات والبيوت.



وتسلط الرواية الضوء على شخصية الأخ الأكبر، الذي تحمل مسؤوليات تفوق عمره، وواجه قسوة الحياة بثبات وعطاء لا ينضب، ليغدو رمزاً للسند والحماية في مواجهة الانكسار. ومن خلال هذه الشخصية، تضيء الرواية على نماذج إنسانية مشابهة شكلت عماد الأسرة، وحافظت على تماسكها في أكثر المراحل قسوة.



كما تزخر صفحات رواية «داهود» برسائل وفاء واعتزاز، تنقل مشاعر الحب والاحترام من جيل إلى جيل، وتوثق سيرة رجل عرف اليتم والقهر مبكراً، لكنه استطاع النهوض بإرادة صلبة لا تعرف الاستسلام.



وفي تداخل لافت بين الذاتي والروائي، يمتزج صوت الابن الكاتب بصوت الأب، ليقدما معاً شهادة إنسانية تحفظ الذاكرة، وتؤكد أن الحكايات الصادقة قادرة على تجاوز الزمن، كما تحمل الرواية في طياتها قصة هي من أجمل ما يحكى عن تضحية الأب ووفاء الابن.