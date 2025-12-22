«التحرير الرقمي» في «دبي للإعلام» الأفضل في استخدام مواقع التواصل

حصدت إدارة التحرير الرقمي في مؤسسة دبي للإعلام المركز الأول ضمن جوائز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الرقمية - فئة أفضل استخدام لمواقع التواصل الاجتماعي، وذلك تقديراً لتميّزها في توظيف المنصات الرقمية، وتقديم محتوى إعلامي معرفي مبتكر يواكب تطلعات الجمهور ويلبي احتياجاتهم، ما يعكس حجم تأثير برامج المؤسسة ومساهماتها في إثراء المشهد الإعلامي المحلي، ويعزز مكانتها بوصفها واحدة من أبرز المؤسسات الإعلامية في دولة الإمارات والمنطقة.

وتمثل هذه الجائزة إضافة نوعية إلى سجل المؤسسة الحافل بالإنجازات، ودافعاً لفرقها وطواقم عملها لمواصلة الابتكار والارتقاء بالأداء الإعلامي الرقمي، ما يعكس التزام «دبي للإعلام» بمواكبة التحولات الرقمية التي تشهدها دبي، إلى جانب تقديم محتوى إعلامي متجدد ومبتكر يجمع بين الإبداع والتأثير المجتمعي، ما يرسخ حضورها الرقمي على مستوى منطقة الشرق الأوسط، حيث تُعد هذه الجائزة معياراً للتفوق ورافعة للتنافسية، ومحفزاً على تعزيز ثقافة الابتكار لدى المؤسسات الإعلامية، وتنمية قدرتها على الإبداع في إنتاجاتها، ودفعها نحو تحقيق أعلى مستويات الأداء والجودة، بما ينعكس إيجاباً على القطاع الإعلامي العربي.

قيمة واعتزاز

وعبّر سعود الدربي، رئيس الصحف ومركز الأخبار في «دبي للإعلام»، عن اعتزاز المؤسسة بهذا الفوز الذي يعكس حرصها على إنتاج محتوى إعلامي مبتكر يتماشى مع توجهاتها الهادفة إلى ترسيخ مكانة دبي مركزاً رائداً لإنتاج وصناعة المحتوى. وأكد أن تتويج إدارة التحرير الرقمي بجوائز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الرقمية يُعد ثمرة نهج مؤسسي يقوم على تطوير أدوات العمل الرقمي، والاستثمار في الكفاءات الإعلامية القادرة على ابتكار صيغ تفاعلية مؤثرة.

وقال: «تمثل المنصات الرقمية التابعة للمؤسسة مساحة حيوية لبناء علاقات مستدامة مع الجمهور، تقوم على الثقة والابتكار وفهم التحولات التي يشهدها القطاع الإعلامي في الدولة والمنطقة». ولفت إلى أن هذا الإنجاز يشكل حافزاً لمواصلة العمل وفق رؤية واضحة تستند إلى إنتاج محتوى نوعي يعكس روح دبي وهويتها الأصيلة، ويبرز تنوعها الثقافي.

سعود الدربي:

إنجاز يعكس حرص المؤسسة على إنتاج محتوى مبتكر يتماشى مع توجهاتها الهادفة إلى ترسيخ مكانة دبي مركزاً رائداً لإنتاج وصناعة المحتوى