«ندوة الثقافة» تحتفي اليوم باليوبيل الفضي لـ«حروف عربية»

تنظم ندوة الثقافة والعلوم في دبي، اليوم، أمسية ثقافية احتفالية في مناسبة اليوبيل الفضي لمجلة «حروف عربية»، الصادرة عنها، والتي تعد المجلة العربية الوحيدة المتخصصة في الخط العربي. إذ تتضمن هذه الاحتفالية، التي تقام بمقر الندوة في تمام السابعة مساء، معرض «قصائد حروف عربية» الذي يشتمل على مجموعة لوحات خطية مختارة جسدت القصائد والأشعار التي احتضنتها صفحات المجلة على مدى خمسة وعشرين عاماً.

كما تضم فقرات الأمسية شهادات وكلمات عن المجلة وأهميتها، ومن بين المتحدثين: معالي محمد المر، رئيس مجلس أمناء مكتبة محمد بن راشد، وبلال البدور، رئيس مجلس إدارة الندوة، وعلي عبيد الهاملي، رئيس تحرير المجلة، وخالد الجلاف، نائب رئيس التحرير. كما يتضمن الاحتفال ندوة فكرية بعنوان (جذور الإبداع)، تتناول قصة ومراحل تأسيس المجلة ورؤيتها المستدامة، يشارك فيها د. صلاح الدين شيرزاد، تاج السر حسن، د. نصار منصور، محمود شمس الدين عبو.

وفي ختام الاحتفال، سيتم تكريم المؤسسات والشخصيات الداعمة، التي رافقت ودعمت مسيرة المجلة خلال ربع قرن.