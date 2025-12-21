مسرح المجاز يحتضن اليوم انطلاق «فعاليات الشارقة»

تنطلق، اليوم، الدورة الخامسة من مهرجان «فعاليات الشارقة»، الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة في مقر مسرح المجاز بالشارقة لمدة أربعة أيام، ضمن أجواء تعكس المكانة الثقافية لإمارة الشارقة.

ويوفر المهرجان تجربة ثرية، تشمل عروضاً فنية حية وأنشطة تفاعلية ومسابقات وجوائز، إلى جانب مناطق مخصصة للأطفال والعائلات، بما يعزز مفاهيم الترفيه الهادف والتفاعل المجتمعي. ويضم مناطق متنوعة ذات طابع خاص، تقدم عروضاً استعراضية وتفاعلية، تناسب جميع الفئات العمرية، إلى جانب ركن الطهي، الذي يشهد مسابقات حية وجلسات طبخ مباشرة، بمشاركة طهاة مبدعين وورش عمل وألعاب تعليمية للأطفال، تسهم في تنمية مهاراتهم وإثراء تجربتهم.

وتتميز الدورة الخامسة بحضور لافت للمواهب الإماراتية الشابة، من خلال عروض فنية ومشاريع مبتكرة، تشمل مطاعم وأركاناً شبابية، بهدف دعم الطاقات المحلية وإبراز إبداعاتهم.

ومن المتوقع أن تستقطب الدورة الخامسة من مهرجان «فعاليات الشارقة» أعداداً كبيرة من الزوار من مختلف إمارات الدولة، لما تقدمه من تجربة ثقافية وترفيهية متكاملة، تعكس روح الشارقة وتنوعها الإبداعي.