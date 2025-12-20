حضور نوعي لـ «إرثي» في «معادلة الذوق الرفيع» ضمن أسبوع موسكو للتصميم

تبدي دولة الإمارات العربية المتحدة، انفتاحها على التعاون مع الحِرفيين وأصحاب المهن اليدوية في روسيا، وتبرز في الصدد مبادرات ملهمة لمجموعة من المؤسسات والهيئات الثقافية، ومن ضمنها مجلس إرثي للحِرف المعاصرة، الذي شارك أخيراً، في جلسة بعنوان «معادلة الذوق الرفيع»، عقدت ضمن البرنامج التجاري للدورة السابعة من أسبوع موسكو للتصميم الداخلي والديكور، ممثلاً بريم بنت كرم، المدير العام للمجلس. إذ قالت في هذا الخصوص: «يسعدنا التعاون مع روسيا ومع ممثلي الفنون الحِرفية فيها.

وعلى وجه الخصوص، نهتم باستكشاف المطبخ الروسي. وتابعت: تُعد الضيافة إحدى القيم الجوهرية في الثقافة العربية. فالتقليد المتجذر في الترحيب الحار بالضيوف يعود إلى قرون طويلة ويجمع بين البلدان العربية، ولهذا أطلق مجلس إرثي للحِرف المعاصرة مشروعاً مخصصاً للمطبخ العربي».

وأضافت: «قمنا بنشر كتاب طبخ وجمعنا طهاة وطهاة حلويات وحِرفيين ومصممين للعمل عليه. أعاد الطهاة تقديم الوصفات التقليدية وإحيائها برؤية معاصرة، فيما ابتكر الحِرفيون أدوات مطبخ تقليدية لجلسات التصوير.

سعينا إلى تقديم تجربة الطهي العربية المتكاملة». وأشارت إلى أن «الهدف هو إلهام الناس، ومساعدتهم على اكتشاف الجديد، وتشجيعهم على التجربة. وقد أصبح هذا المشروع أداة للوساطة الثقافية ونقل المعرفة، ونعتزم مواصلة هذا العمل».

وأعربت ريم بنت كرم عن أملها في ترجمة الكتاب إلى اللغة الروسية، مشيرة إلى اهتمام المصممين العرب باستكشاف المطبخ الروسي وتقاليد الضيافة في روسيا بهدف إطلاق مشروع مشترك.

جدير بالذكر أنه أقيم أسبوع موسكو للتصميم الداخلي والديكور في دورته السابعة في مركز فيدنخ (VDNH) في الجناحين رقم 55 و57، خلال الفترة من 11 إلى 14 ديسمبر. وحملت دورة هذا العام عنوان «الخيط الأحمر»، في إشارة إلى إسهام المصممين الروس في الصناعة العالمية. وجمع الحدث أكثر من 1200 مصنع من 15 دولة.