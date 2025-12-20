«الديناصورات – الأوديسة الغامرة» تجربة تفاعلية تستكشف العصر الجوراسي في دبي

تحفل دبي بعوامل ترفيه وإبداع فريدة، توفر جرعات متعة وتثقيف نوعية لكل أفراد العائلة، وتتوافر في هذا السياق، برامج ووجهات ملهمة للأطفال، ومن أبرزها، وجهة تثري معلومات وحاجيات أصحاب العقول الفضولية والمستكشفين الصغار وعشاق الديناصورات لخوض تجربة ترفيهية تفاعلية غامرة تعد متميزة، وتحمل اسم «الديناصورات – الأوديسة الغامرة» Dinosaurs – The Immersive Odyssey، إذ تمزج هذه التجربة بين تقنيات الواقع الافتراضي المتطورة والروبوتات المتحركة بالحجم الطبيعي، لتعيد العصر الجوراسي إلى الحياة، لكن بطريقة تعليمية ومثيرة في الوقت ذاته. وتمتد الرحلة عبر مجموعة من المناطق التي تحمل كل واحدة منها طابعاً خاصاً، وتكون مستوحاة من الاكتشاف العلمي والسرد القصصي الإبداعي، ومصممة لإثارة الفضول لدى الزوار من جميع الأعمار.

وتقع الوجهة في الطابق الثاني، وتحديداً عند المدخل الشمالي بالقرب من متجر «ماركس آند سبنسر»، وتبدأ المغامرة من مستودع الحفريات الاحتياطي، وهو أرشيف للحفريات خلف الكواليس، ونادراً ما يتاح للجمهور، قبل الانتقال إلى بيئات غامرة تجمع بين التكنولوجيا والعلم والمرح. وفي قلب التجربة، تقع «أوديسة الواقع الافتراضي» (VR Odyssey)، حيث يرتدي الضيوف سماعات رأس عالية التقنية، لمساعدتهم على استكشاف المنظر الطبيعي للعصر الجوراسي بتفاصيل فائقة الواقعية.

ومن خلال الإرشادات التي يقدمها الراوي الافتراضي، يمشي الزوار بين الديناصورات بالحجم الطبيعي، ويتعرفون على سلوكياتها وأماكن عيشها في عالم بانورامي بزاوية 360 درجة. وتستمر المغامرة في منطقة من الواقع الافتراضي إلى الواقع الحقيقي الملموس، حيث تظهر الديناصورات المتحركة آلياً في بيئة طبيعية تتسم بالحيوية، لتقدم للزوار لقاءات عن قرب، ليشعروا وكأنهم أمام مخلوقات حقيقية. وتختتم الرحلة في منطقة اللعب الإبداعي التي تضم أنشطة عملية، ولقطات تصويرية، ومختبراً علمياً مصغراً لإلهام المستكشفين الصغار.

ومن بين أبرز محطات وتجارب الرحلة: رحلة واقع افتراضي غامرة، ديناصورات بالحجم الطبيعي، التعلم التفاعلي، جربة مناسبة للعائلات: تعتبر مثالية للأطفال من سن 6 أعوام فما فوق. وتم تطوير وإنتاج هذه التجربة التفاعلية بواسطة «أكتيف مي» ActiveMe بالتعاون مع «فيفر» Fever، وهي مخصصة للعائلات والمدارس وعشاق المغامرة على حد سواء. وبالتعاون مع «غرف الهروب» Escape Rooms و«ساحة التحديات» Cube Challenges التابعة لـ «جيم أوفر» GAME OVER، تكمل تجربة «الديناصورات – الأوديسة الغامرة» مجموعة متكاملة من التجارب الترفيهية الغامرة عبر وجهة واحدة في دبي فستيفال سيتي.