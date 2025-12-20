«حكاية خيالية» إيرلندية تتألق في دبي

فنون تمتزج فيها ألوان العصرنة والتراث، تروي قصصاً إيرلنيدية تقليدية مدهشة، نتابعها بمتعة غامرة في العرض، الغنائي العالمي «حكاية خيالية لعيد الميلاد» «A Fairytale for Christmas» الذي يعرض في «نيو كوفنت غاردن» في مول الإمارات، إذ تختتم فعالياته اليوم بعد أن كان قد انطلق 19 الجاري.

ويعد هذا العمل واحداً من أنجح العروض الموسيقية الاحتفالية المستوحاة من التراث الإيرلندي، حيث يقدم بتنظيم من ماك غلوبال «MAC Global» وبالشراكة مع برستيج كاميليون إنترناشيونال «Prestige Chameleon «International، ليمنح الجمهور أمسية لا تنسى تجمع بين الموسيقى الحية، والبهجة، وروح الأعياد. التذاكر متاحة الآن عبر platinumlist.net، فلا تفوتوا فرصة أن تكونوا جزءاً من هذا الاحتفال المميز.

وبعد جولات عالمية متتالية حققت إقبالاً واسعاً ونفاداً كاملاً للتذاكر، ينقل العرض روح إيرلندا إلى دبي من خلال مزيج دافئ من أغاني عيد الميلاد الكلاسيكية والألحان الإيرلندية التقليدية. ويتضمن البرنامج مجموعة من أشهر الأعمال المحببة للجمهور، من بينها «درايفنغ هوم فور كريسماس» «Driving Home for Christmas» و «ستيب إنتو كريسماس» «Step into Christmas» و«أو هولي نايت» «Oh Holy Night»، إلى جانب الأغنية الأيقونية «فيريتيل أوف نيويورك» «Fairytale of New York».

كما يشمل العرض أداءً مميزاً لعدد من الأغاني الإيرلندية الخالدة التي تشعل تفاعل الجمهور، مثل «ذا غالواي غيرل» «The Galway Girl» و«ذا آيرش روفر» «The Irish Rover» و"ديرتي أولد تاون» «Dirty Old Town» و«ذا بلاك فيلفت باند» «The Black Velvet Band»، في أجواء احتفالية نابضة بالحيوية.

وفي تعليق له على الحدث، قال مبتكر ومنتج العرض غِد غراهام: «حقق العرض نجاحاً لافتاً على مستوى العالم، ويسعدنا تقديمه في دبي ضمن جولتنا الدولية. نسخة هذا العام أكثر ضخامة وإشراقاً، وتفيض بالأجواء الاحتفالية والمرح الإيرلندي، في تجربة تجمع بين روح يوم القديس باتريك وسحر عيد الميلاد».