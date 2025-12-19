روايات الجريمة تحبس الأنفاس على مائدة «طيران الإمارات للآداب 2026»

مجموعة مميزة من قصص وروايات الجريمة سيكون زوار مهرجان طيران الإمارات للآداب 2026 على موعد معها هذا العام، بدءاً من الدراما في قاعات المحاكم، ووصولاً إلى التشويق المنزلي واشتباكات القوات الخاصة والتحقيقات الحقيقية المرعبة.

وتستضيف الدورة الثامنة عشرة من الحدث التي تقام خلال الفترة من 21 حتى 27 يناير المقبل، مجموعة من الكتاب العالميين في جلسات مشوقة وثرية تتناول تفاصيل قصص الجريمة بمختلف أشكالها.

ويقدم المهرجان جلسة لسكوت تورو، كاتب رواية Presumed Innocent، حيث يعود بعد ثلاثة عقود بروايته الجديدة Presumed Guilty. تورو، الذي عاش تجربة العمل في القانون، يقدم في الجلسة رواياته المشوّقة في قاعات المحكمة. وتشبه إبداعاته أعمال جون غريشام، لكنها تتميز بدقة قانونية أكبر.

وتتطرق جلسة «وحش في لباس جار ودود» في المهرجان إلى الجرائم التي تختبئ خلف الستائر والحدائق المشذبة، بمشاركة: روث وير، ولويز كانديش، وأنابيل كانتاريا.

ويحتضن المهرجان جلسة حول التشويق، يقدمها أليكس شو، خبير روايات اشتباكات القوات الخاصة، وجودي موراي والدة أسطورة التنس أندي موراي، حيث تمتلك مهارة فريدة في كتابة نهايات مشوّقة تحبس الأنفاس.

وتناقش الجلسة أهمية الحفاظ على الهدوء ورباطة الجأش، سواء عند التعامل مع وابل من الرصاص أو للفوز بنقطة حاسمة في مباراة تنس.

ويستضيف المهرجان الكاتبة المصرية المتخصصة في التحقيقات في عالم الكتابة التحقيقية، والتي تتمتع بمهارة عالية في كشف الملفات وحلّ القضايا، لتكسب بذلك قلوب القرّاء من الجيل زد وتكسب قاعدة جماهيرية متفاعلة ووفيّة تتابع كل كشف لها بشغف. وتؤكد ميرنا أن الكتابة التحقيقية ليست مجرد عرض للحقائق، بل فن سرد قصة تبقى في الذاكرة طويلاً بعد تصفح الصفحة الأخيرة.