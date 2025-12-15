«الزير سالم» على مسرح المجاز 23 يناير 2026

يستضيف مسرح المجاز بالشارقة، عرض المسرحية العربية «الزير سالم»، لمدة ثلاثة أيام متتالية، ابتداءً من 23 يناير القادم 2026، في عمل مسرحي ضخم، لإحياء واحدة من أبرز الملاحم في التراث العربي، ضمن معالجة فنية معاصرة، تجمع بين العمق الدرامي والطرح الإنساني، لإعادة قراءة الأسطورة، بعيداً عن الطرح التقليدي، مع التركيز على القيم الإنسانية.

ويشارك في بطولة العمل نخبة من كبار الفنانين، من بينهم: باسم ياخور وعابد فهد وسلوم حداد والفنانة أمل محمد. فيما كتب النص عثمان جحا، ويتولى الإخراج الفنان سلوم حداد.

وتبرز المسرحية قيمة التراث وثراءه مع حداثة الطرح المسرحي، وتستعرض قصة حرب البسوس وصراع الزير سالم (أبو ليلى المهلهل)، للثأر لأخيه كليب، برؤية مسرحية تحافظ على الملحمة الشعرية، مستعرضة قصة الصراع الإنساني بين الثأر والعدالة.

ويقدّم العرض رؤية بصرية متكاملة، تتضمن ديكوراً متحركاً يواكب تحولات القصة، مع إيقاعات موسيقية عربية، إضافة إلى الإضاءة والمؤثرات الصوتية، التي تعزز من الأجواء الدرامية، وتدعم السرد المسرحي.

ويمتد عرض المسرحية لمدة 120 دقيقة، تتخللها استراحة، ويستهدف الجمهور المهتم بالمسرح العربي والتراث الثقافي، في تجربة فنية تسعى إلى تقديم محتوى مسرحي راقٍ، يثري المشهد الثقافي.

ويأتي تقديم مسرحية «الزير سالم»، ضمن جهود تعزيز الحراك المسرحي، وتقديم أعمال فنية تستلهم التراث العربي برؤية معاصرة، تضيف قيمة فكرية وبصرية إلى العروض المسرحية.

يذكر أن أبواب المسرحية تفتح الساعة 7 مساءً، فيما يبدأ العرض المسرحي في تمام الساعة الثامنة ونص مساءً.