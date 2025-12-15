«فزاع لليولة» ترفع سقف التحدي في منافسات «الميدان» المتميزة

حصد سعيد محمد المهيري من إمارة دبي، بطاقة التأهل الثانية إلى «المربع الذهبي»، بعد تفوقه على عبيد جمعة آل علي من إمارة أم القيوين، في الحلقة الثانية من المرحلة الثانية من النسخة الـ 25 لبطولة فزاع لليولة، والنسخة الـ 21 من برنامج الميدان، التي تنظمها إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وذلك في ليلة مميزة على مسرح الميدان، حضرت فيها المنافسة القوية والتفاعل الجماهيري، لمواصلة المضي قدماً نحو تحقيق حلم التتويج بكأس فزاع الذهبية، لأكبر بطولة تراثية وأكثرها تنوعاً وشمولية، لإعداد شباب متسلح بمهارات وعلوم الأجيال المتعاقبة.

وانضم المهيري في المربع الذهبي إلى منصور محمد الأحبابي، المتأهل من الحلقة الخامسة، فيما تبقى مقعدان سيتم حسمهما على مدار الأسبوعين القادمين.

وجاءت الانطلاقة للحلقة السادسة مع تحدي اليولة، على أنغام أغنية «ملح الإمارات»، من كلمات عبد الله حمدان بن دلموك الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وأداء الفنان ميحد حمد، وألحان سفير الألحان فايز السعيد، وخلالها قدّم المتنافسان عرضاً مميزاً على مسرح الميدان، وسط تفاعل وحماس كبير على المدرجات من الجماهير الحاضرة، ومنح خليفة بن سبعين الذي يقوم بتحكيم هذه المسابقة، عبيد آل علي علامة اليولة، وذلك في حلقة مميزة للغاية، قدمها راشد الخاصوني مدير إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وتم بثها مباشرة عبر شاشة قنوات سما دبي، ومن خلال أثير إذاعة الأولى، وعبر قناة مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على اليوتيوب.

وفي تحدي السباحة، الذي يقام في وقت سابق في مجمع حمدان الرياضي، تفوق المهيري، ليكسب 15 علامة.

أما في تحدي الرماية، الذي يقام مباشرة على مسرح الميدان، بأسلوب الجري لالتقاط السلاح والتصويب على الأهداف، فقد زادت مسافة الأهداف في هذه المرحلة لتصبح 15 متراً، ومسافة الجري 10 أمتار، مع تركيب المخزن، كسب المهيري أيضاً الـ 15 علامة.

وفي تحدي تركيب الشداد، تمكن المهيري من الحصول على علامته. وفي عدّ القصيد، الذي يقوم بالتحكيم عليه الشاعر عتيق سالم الكعبي، تمكّن المهيري من الحصول على علامتها.

وفي سباق الهجن، الذي ازداد ليصبح لمسافة 1000 متر، والذي أقيم على مضمار المرموم، بالتعاون مع نادي دبي لسباقات الهجن، في نفس موقع البطولة، تفوق المهيري ليكسب 20 علامة، ويكون ثاني المتأهلين إلى المربع الذهبي للبطولة.

رسالة ثقافية

قالت نتالي جوزيف أواديسيان مدير إدارة الإذاعات والإعلام والاتصال المؤسسي، ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، إن بطولة فزاع لليولة، تنطلق من رؤية ورسالة المركز في صون التراث الوطني، بوصفها منصة تراثية، تحمل أبعاداً ثقافية ووطنية، تتجاوز إطار المنافسة التقليدية، وأوضحت أن البطولة لا تُعنى بفن اليولة، بوصفه مهارة أدائية فحسب، بل تسعى إلى ترسيخ مجموعة واسعة من المهارات المرتبطة بالموروث الشعبي الإماراتي، بما يعزز وعي المشاركين بقيم هذا الإرث وأبعاده.

وأضافت أواديسيان أن هذا التوجّه ينعكس في حرص اللجنة المنظمة على تكثيف البرامج التدريبية، من خلال تدريب المشاركين على مدار الأسبوع، بإشراف مدربين متخصصين، ضمن منظومة تهدف إلى التطوير المستمر وبناء الخبرة. وأشارت إلى أن استراتيجية البطولة تقوم على احتضان جميع اليويلة، بما في ذلك من لم يحالفهم التوفيق في بلوغ المربع الذهبي، عبر إتاحة الفرصة لهم للاستمرار في التدريب والتفاعل، واعتبار الموسم تجربة تعليمية متكاملة، تسهم في صقل شخصياتهم، وتمنحهم مكتسبات تمتد آثارها إلى حياتهم الشخصية والمجتمعية.

ضيف الحلقة

وحلّ الفنان معضد الكعبي ضيفاً على الحلقة السادسة، وهو الفائز بلقب نجم الخليج عام 2006، قدم الكعبي أغنية «هب لمطلي»، من كلمات سعيد محمد الشامسي، وألحان الكعبي نفسه.