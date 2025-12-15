مشاركة نوعية لـ«استوديو الصنّاع» في شرطة دبي بمهرجان الثقافة اليابانية

نجاحات نوعية حققتها برامج مشاركة القيادة العامة لشرطة دبي، في فعاليات مهرجان الثقافة اليابانية 2025، ممثلة بـ«استوديو الصنّاع»، والذي اختتمت فعالياته أمس، حيث أقيم خلال الفترة من 12 إلى 14 ديسمبر الجاري، في بوليفارد محمد بن راشد – حديقة البرج. ونظمته شركة إعمار، وذلك بالتعاون مع إدارة الشرطة السياحية.

وقدم استوديو الصنّاع التابع لشرطة دبي في الحدث، مجموعة ورش فنية تفاعلية، مستوحاة من الثقافة اليابانية، تهدف إلى تعزيز الوعي بالهوية الشرطية، ومفاهيم الأمن بأسلوب إبداعي، مع إتاحة البرنامج للجمهور طوال أيام المهرجان.

وتميزت برامج استوديو الصنّاع بتأثيرها النوعي، خاصة في الورش الفنية الشرطية التفاعلية، التي جرى تصميمها لدمج مفاهيم الأمن والهوية الشرطية، وتعزيز سياقاتها الحوارية مع جملة من مفردات وتأثيرات الثقافة اليابانية، وهو ما أتاح للزوار تجربة فنية تعليمية، تعكس القيم الشرطية بأسلوب إبداعي معاصر.

وشهد جناح شرطة دبي إقبالاً لافتاً وتفاعلاً كبيراً من الزوار من مختلف الجنسيات والأعمار، حيث عبّر العديد منهم عن إعجابهم بتجربة الورش المقدّمة، حيث اطلعوا على عمق وتنوع برامج اهتمام شرطة دبي، بالفن، كوسيلة للتواصل الثقافي، والتأثير الإيجابي في المجتمع.

وأكدت موزة سعيد سالم السبوسي، مديرة مشروع استوديو الصناع في شرطة دبي، أن هذه المشاركة تهدف إلى إثراء الوعي المجتمعي بمفاهيم الأمن والانتماء، وتقديم رسالة الشرطة، وأهمية أدوارها المجتمعية، بأسلوب ثقافي وفني قريب من الجمهور، إلى جانب ترسيخ صورة شرطة دبي، كجهة منفتحة على الثقافات العالمية، وقادرة على توظيف الفن كوسيلة فاعلة للتواصل الإيجابي، وبناء الثقة مع المجتمع.

وأوضحت السبوسي، أن فلسفة تعاطي ورسالة شرطة دبي، تنطلق من رؤية وإيمان راسخين بأن القوة الناعمة تُبنى عبر الحضور الإنساني والتأثير الثقافي، حيث يُعد الفن والثقافة من أبرز أدوات إيصال القيم الشرطية بصورة غير مباشرة.

وأضافت: من خلال مبادرات مثل استوديو الصنّاع، تحرص شرطة دبي على تحويل مفاهيم الأمن والمسؤولية المجتمعية إلى تجارب ثقافية وفنية، تعكس قيم التسامح والتعايش والانفتاح.

ولا شك أن تجربة شرطة دبي في الصدد، تعد إيجابية ونوعية التأثير ومتنامية، حيث أسهمت المشاركات الثقافية والفنية في تعزيز حضورها في ميادين وقطاعات المجتمع المتنوعة، وتوسيع دائرة حضورها البناء، لا سيما بين فئتي الأطفال والشباب، بما يعزز الوعي والانتماء بأسلوب عصري.