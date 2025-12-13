مجلة «كتاب» تحتفي بالشاعرة الفنزويلية بيلين أوخيدا

احتفى العدد الجديد من مجلة «كتاب» بالشاعرة والموسيقية والمترجمة الفنزويلية بيلين أوخيدا التي تصدرت صورتها غلاف المجلة التي تصدر شهرياً عن هيئة الشارقة للكتاب.

ونشرت المجلة حواراً مطولاً مع الشاعرة أكدت فيه أن «الشعر الفنزويلي يعيش حالياً عصراً ذهبياً، يزخر بتنوع كبير من الأصوات الرفيعة، ويُظهر أصالة تراثه الشعري العظيم».

وقالت عن دور الثقافة في مواجهة التهديدات: «تلعب الثقافة دوراً أساسياً في تعزيز الهوية الوطنية وسرديتها».

أحمد العامري: الشارقة تضع الكتاب في موقع القلب من مشروعها الثقافي النهضوي

وكتب أحمد بن ركاض العامري، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب، رئيس تحرير المجلة، افتتاحية العدد بعنوان «معرض الشارقة للكتاب.. إنجازات ودلالات»، تناول فيها علامات في إنجازات الدورة الـ44 من معرض الكتاب، قائلاً: «إن إمارة الشارقة تضع الكتاب في موقع القلب من مشروعها الثقافي التنويري النهضوي، الذي يقوده ويرعاه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، إذ يؤكد سموه دائماً أن المعرفة بكل صنوفها وأشكالها هي حجر الأساس في الوعي، وفي التنمية الشاملة، وفي تعمير القلوب بالمحبة والعقول بالنور.

فلا حاضر مشرق، ولا مستقبل زاهر، من دون الكتاب، خزان المعارف والخبرات، والناطق بالقيم السامية»، مشيراً إلى مبادرات صاحب السمو حاكم الشارقة، ومن بينها مكرمة سموه بتخصيص 4.5 ملايين درهم لتزويد المكتبات في الشارقة بإصدارات من المعرض، ودورها في دعم الناشرين المشاركين في المعرض.

وتابع:«بتوجيهات ومتابعة من الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، تم إعفاء الناشرين السودانيين من رسوم المشاركة في المعرض 2025، التزاماً من إمارة الكتاب بدعم الكُتاب والناشرين الذين تعيش بلادهم ظروفاً قاهرة».

وعن تتويج معرض الشارقة للكتاب للعام الخامس على التوالي بلقب أكبر معرض دولي للكتاب في العالم، على صعيد بيع حقوق النشر وشرائها، أكد أحمد العامري أن «لهذا التتويج دلالة كبيرة، تتمثل في الرؤية السديدة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وفي دقة خريطة الطريق التي رسمتها لنا الشيخة بدور القاسمي، وفي إخلاص أعضاء اللجان وفرق العمل بمعرض الكتاب وتفانيهم في بذل قصارى جهودهم، قبل انطلاق مؤتمر الناشرين والمعرض وخلالهما».