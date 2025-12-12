«بالعربي» تُبرز دور «لغة الضاد» الفكري والحضاري في 9 مراكز تجارية



أطلقت مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، فعاليات الدورة الـ 13 من مبادرة «بالعربي»، في برنامج موسَّع من الأنشطة المجتمعية والترفيهية الهادفة إلى تعزيز استخدام اللغة العربية، وترسيخ حضورها في الحياة اليومية.

وتشهد نسخة هذا العام انتشاراً واسعاً للفعاليات، عبر 9 مراكز تجارية في مختلف إمارات الدولة، إضافة إلى فعاليات موازية في كلٍّ من البحرين والكويت.

وتأتي أنشطة المبادرة، بالتزامن مع اليوم العالمي للغة العربية، الذي يُوافق 18 ديسمبر من كل عام، حيث تعمل على تقديم محتوى معرفي وتوعوي بأساليب مبتكرة، تُسهِم في تعزيز مكانة اللغة العربية، وإبراز دورها الفكري والحضاري.

جمال بن حويرب

وقال جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة: تجسِّد مبادرة «بالعربي»، أحد أهم المشروعات المعرفية التي عملت المؤسَّسة على ترسيخها منذ أكثر من عقد من الزمن، بهدف تعزيز مكانة اللغة العربية بين الأجيال الشابة، وربطهم بجماليات لغتهم وهويتهم.



وأضاف أن المبادرة تواصل تأثيرها الإيجابي عاماً بعد عام، من خلال فعاليات مبتكرة، تتيح للجمهور التفاعل مع العربية بطرق جذابة ومُلهمة، ونحن نحرص في كل دورة على توسيع نطاق الفعاليات داخل الدولة وخارجها، تأكيداً لدور الإمارات في دعم المبادرات الفكرية والمعرفية، وتعزيز حضور لغتنا في مختلف فضاءات التواصل الرقمي والاجتماعي.