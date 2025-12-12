بلدية دبي تسلط الضوء على «تجارة اللؤلؤ وأثرها في العمارة التقليدية»

افتتحت بلدية دبي ممثلة في إدارة التراث العمراني والآثار ومركز الوثائق التاريخية الأربعاء (10 ديسمبر) معرض «تجارة اللؤلؤ وأثرها في العمارة التقليدية بإمارة دبي»، والذي يهدف إلى تسليط الضوء على القيمة التاريخية والاقتصادية والاجتماعية للؤلؤ ودوره في تشكيل ملامح العمارة والهوية المحلية، وذلك بالتعاون مع مؤسسة السركال الثقافية ومتحف معبر الحضارات، ومجوهرات لآلئ أوميت.

ضمت الفعالية عرضاً لمجموعة نادرة من اللؤلؤ الطبيعي، ومن الوثائق التاريخية والصور النادرة المتعلقة بمهنة الغوص وتجارة اللؤلؤ، إلى جانب نماذج معمارية تبرز بصمة تلك الحقبة على الطراز العمراني المحلي.

وشهدت الفعالية فقرة تكريم خاصة، حيث قام مدير إدارة التراث العمراني والآثار المهندس عاصم عبدالرزاق القاسم بتكريم المساهمين في تنظيم المعرض، وهم أحمد بن عيسى بن ناصر السركال، رئيس مؤسسة السركال الثقافية، تقديراً لدعمه المتواصل للمشهد الثقافي في دبي، ومصطفى كورو ترك ممثل مجوهرات لآلئ أوميت، تقديراً لإسهاماتهم في إبراز القيمة التاريخية للؤلؤ وتراثه العريق.

وتؤكد بلدية دبي من خلال هذه الفعالية التزامها بالحفاظ على التراث المعماري وتوثيق تاريخ دبي عبر الشراكات التي تعزز من قيمة المعرفة وتكمل جهود حماية الهوية التاريخية لإمارة دبي.

واختُتمت الفعالية بجولة للضيوف في قاعة الشندغة التي تم عرض الوثائق التاريخية ومقتنيات اللؤلؤ فيها.

ولاقت الفعالية استحساناً كبيراً من الحضور الذين أثنوا على ما قدمته من قيمة معرفية وتجربة ثقافية ممتازة تعكس روح دبي وتراثها العريق.