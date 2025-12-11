فسيفساء تصور حرب طروادة

اكتشف علماء آثار في مقاطعة روتلاند الإنجليزية فسيفساء فريدة من نوعها، يعتقد بأنها تصور مسرحية مفقودة للكاتب المسرحي الإغريقي القديم إسخيلوس، أحد أعظم الكتاب المسرحيين الإغريق القدماء، الذي يُلقب بـ«أبو التراجيديا» لإسهاماته الجوهرية في تطوير فن المسرح. ولاحظ المزارع المحلي جيم إيرفين شظايا من الحجارة الملونة في حقل بمقاطعة روتلاند الإنجليزية، ما أثار اهتمام علماء الآثار من جامعة ليستر ومنظمة انجلترا التاريخية.

وقام الفريق بالتنقيب عن أنقاض فيلا رومانية كبيرة تحتوي على فسيفساء يبلغ طولها حوالي 11 متراً في القاعة الرئيسية، التي بنيت منذ نحو 1800 عام. وتصور الفسيفساء لحظات رئيسية من حرب طروادة، بما في ذلك مبارزة بين أخيل وهيكتور، حيث يجر أخيل جسد هيكتور على عربة، ومشهد الملك الطروادي بريام وهو يشتري جثة ابنه على الموازين الذهبية.