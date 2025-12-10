معرض الكتاب الفني «نقطة لقاء» في الشارقة 12 الجاري

تنظم مؤسسة الشارقة للفنون من 12 حتى 14 ديسمبر الجاري فعاليات الدورة الثامنة من معرض الكتاب الفني السنوي «نقطة لقاء» في بيت عبيد الشامسي، بمشاركة مجموعة واسعة من الفنانين وصناع الكتب والناشرين المستقلين والمنتجين الثقافيين، الذين يطورون آفاق وسائط النشر، ويقدمون رؤى جديدة في إنتاج المطبوع الفني.

ويجمع المعرض هذا العام فنانين ومصممي غرافيك واستوديوهات طباعة، يعرضون منشورات، تمثل مختلف البيئات الثقافية، إلى جانب تخصيص أقسام لعرض أعمال الفنانين المقيمين في دولة الإمارات، بالإضافة إلى عناوين مختارة، توصي بها المؤسسة.

وتقدم هذه الدورة برنامجاً متكاملاً من الأنشطة والورش، التي تتيح للجمهور اختبار تجارب طباعية متعددة، والتفاعل مع محتوى فني معاصر، إذ تتيح فعالية «غرفة القراءة»، بالتعاون مع «بوتليغ غريوت» فرصة تصفح مجموعة من الكتب الفنية، التي تعكس ممارسات فنانين من أفريقيا وآسيا ودول الشتات، فيما توفر المحطة الذاتية لصناعة البطاقات البريدية للزوار إمكانية إنتاج بطاقات يدوية مستلهمة من معمار بيت عبيد الشامسي التراثي.

كما يقدم الفنان دييغو ميندوزا «ستوديو فل سبيشل» ورشة حول طباعة الريزو وفصل الألوان، تتيح للمشاركين إعداد ملفات رقمية دقيقة وإنتاج مطبوعات ثنائية اللون، في حين يقدم رومان دينجر «ورشة غراف» ورشة حول أساسيات الريزوغراف واستخدام الاستنسل لإنشاء أعمال متعددة الطبقات.

ويشارك كل من ماريان ميسياك ولارس هارمسن بورشة حول صناعة المجلات الذكية، تتناول تجربة تصميم المخططات التحريرية باستخدام مواد طباعية وأدوات تصميم متنوعة.

وبالتوازي مع هذه الأنشطة يشهد المعرض إطلاق مجموعة من الإصدارات الجديدة، من بينها النسخة السابعة من كتاب «كورنيش» المخصص للقصص المصورة، والذي يجمع أعمال رسامين من داخل الدولة وخارجها، ويتيح للزوار فرصة لقاء بعض المشاركين والحصول على نسخ موقعة.

أما على الصعيد الموسيقي فتصدر المؤسسة، بالتعاون «رامبل ريكوردز»، أسطوانة الفينيل «إينيرجيا» للفنان كاوول سمرقندي، أحد أبرز أسماء الموسيقى التجريبية في اليابان، حيث يقدم الألبوم مقاربة فنية تعتمد الحد الأدنى من العناصر، وتحتفي بالصمت بوصفه جزءاً من بنية العمل الموسيقي، ويضم مؤلفات سجلها سمرقندي، خلال إقامته الفنية في المؤسسة في أبريل 2024.