ندوة الثقافة والعلوم تعلن الفائزين بجائزة العويس للإبداع.. والتكريم 15 ديسمبر

أعلنت ندوة الثقافة والعلوم في دبي أسماء الفائزين بجائزة العويس للإبداع دورة عام 2025، وسط احتفالات بهيجة بعيد الاتحاد الـ54، واختتام أنشطة واحتفالات مئوية سلطان العويس، التي كان لها حضورها الثقافي والإبداعي والتي تناولت شخصية سلطان العويس ومكانته ودوره ودعمه للعمل الثقافي.

وقال بلال البدور، رئيس مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم، إن الاحتفال بالفائزين بالجائزة سيكون يوم 15 ديسمبر، ويصاحبه اختتام فعاليات مئوية العويس، وأشار إلى أن من يتميزون بالعمل الثقافي في الإمارات كثر وأسماء المرشحين كثيرة.

وأضاف البدور أن جائزة العويس للإبداع منذ تأسيسها عام 1990، تحرص على طرح محاور مهمة للتسابق والمشاركة، وترسل جميع المشاركات لعدد من المحكمين في تخصصات عدة وترسل النتائج للجنة وتقوم اللجنة بدراسة مبررات التحكيم، ثم يصادق عليها مجلس الإدارة وتعلن الأسماء.

واستعرض علي عبيد الهاملي، نائب رئيس مجلس إدارة الندوة، رئيس اللجنة الإعلامية، المبادرات والجوائز التي تنظمها ندوة الثقافة والعلوم، ويأتي على رأسها أشهر الجوائز، وهي (جائزة راشد للتفوق العلمي)، والتي كرمت في بدايتها الأوائل في جميع المراحل التعليمية، ثم اقتصرت على حملة الماجستير والدكتوراه، وفي سنواتها الأخيرة اقتصر التكريم على الحاصلين على درجة الدكتوراه والأستاذية.

وأضاف الهاملي: «هناك أيضاً جائزة ندوة الثقافة والعلوم للشعر العربي والتي استحدثت قبل عامين، وخلال دورتيها الأولى والثانية كرمت عدداً من الشعراء، والغرض من الجائزة تشجيع الشعر العربي الفصيح (العمودي – التفعيلة وقصيدة النثر) وخلال الدورتين حققت الجائزة مشاركة كبيرة وحضور قوي.

والجائزة الثالثة (جائزة العويس للإبداع) وكرمت على مدى أكثر من عقدين من الزمن الكثير من أصحاب المواهب في كافة المجالات الثقافية والإبداعية، كما كرمت العديد من الشخصيات الثقافية الفاعلة في المجتمع».

وجاء الفائزون بجائزة العويس للإبداع على النحو التالي: نالت جائزة شخصية العام الثقافية 2025، الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، باعتبارها من أبرز الشخصيات الثقافية والفكرية في دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ كرّست حياتها لخدمة المعرفة والهوية الوطنية، وجعلت من الثقافة والقراءة ركيزة أساسية في بناء المجتمع الإماراتي.

وانطلقت مسيرتها من إيمان عميق بأن العمل الثقافي هو القاطرة الحقيقية للتنمية المستدامة، وأن تعزيز الهوية الوطنية لا يتحقق إلا عبر ترسيخ قيم القراءة، النقد، والإبداع في الأجيال الناشئة.

أما الجائزة الثقافية الخاصة 2025 والتي تذهب لثلاثة من المقيمين في الدولة أسهموا في الحراك الثقافي والإبداعي، وقد استحقها في هذه الدورة: الفنان الخطاط تاج السر حسن، والدكتور عرفات النعيم، ويُعد أحد أبرز الروّاد الذين أسهموا بشكل محوري في تشكيل وتطوير مشهد التصميم والتعليم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والكاتب والروائي ناصر عراق، الذي أصدر 14 رواية وفازت روايته (الأزبكية) بجائزة أفضل رواية عربية في جائزة كتارا للرواية العربية ــ الدورة الثانية 2016.