مهرجان «أيام العربية» ينطلق 13 ديسمبر

ينطلق مهرجان «أيام العربية» في دورته الثالثة، من 13 حتى 15 ديسمبر الجاري في منارة السعديات، تحت شعار «جونا عربي»، بتنظيم مركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي. وتقدّم دورة هذا العام برنامجاً موسعاً يحتفي باللغة العربية باعتبارها ركناً أساسياً في التعبير الإبداعي والمعرفي، وبما يعكس حضورها في المشهد الثقافي المعاصر، مع الحفاظ على أصالتها وعمقها المرتبط بالهوية والإبداع، وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية الذي تنظمه اليونسكو سنوياً في الثامن عشر من ديسمبر.

وقال الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية: «يجسد مهرجان أيام العربية الذي يتزامن مع احتفال اليونسكو باليوم العالمي للغة العربية الرؤية بأن اللغة قوة محركة للمستقبل، ورافد أساسي للابتكار، تشكل عاملاً فاعلاً في خلق التوازن بين التراث الغني، والابتكار المعرفي؛ لنؤكد مكانة لغتنا العربية في الحقول البحثية والإبداعية».