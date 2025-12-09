«الهوية الثقافية في روايات الهجرة العربية».. مفاهيم وقراءات

يقدم كتاب «الهوية الثقافية في روايات الهجرة العربية: شعرية العـودة» الصادر عن مركز أبوظبي للغة العربية، تأليف وسام المليجي، وترجمته إلى العربية نهى أبوعرقوب، ومراجعة د. كاظم جهاد، منظوراً جديداً لمفهوم الهجرة أو الشتات في الروايات العربية، ويتناول العودة، سواء بوصفها قصة نجاح أو قصة إخفاق ضمن سياقات مختلفة، فهي تارة رجوع ينهي حالة المنفى ويؤول إلى الاستقرار في الوطن وبداية المصالحة معه، وتارة خسارة وهزيمة وعجز عن الانتماء إلى مجتمع جديد ينتهي بالرجوع إلى أرض كان المهاجر قد اختار الرحيل عنها.

ويشير الكتاب إلى أن السرد في حد ذاته يمثل شكلاً «أدائياً» للهوية الثقافية التي يتداخل كثير من العناصر في صياغتها المعقدة، مثل المكان والزمان والنوع الاجتماعي والدين والجنس، فالملمح الرئيس المشترك في الروايات التي تناولها هذا الكتاب، أي موضوع العودة بوصفها انتصاراً أو خسارة على وجه الخصوص، هو شكل من أشكال تمثيل هذه الهوية.

ويسلط الكتاب الضوء على حالة التقاطع بين الهوية الثقافية وفكرة العودة، لافتاً إلى أنه لا يدعي تقديم دراسة تامة للموضوع، لكنه يطمح إلى جذب مزيد من الانتباه إلى تعريفات الهوية وسرود المهاجرين، بتقديم قراءات في الهوية الثقافية تركز على خصوصية روايات الهجرة العربية بوصفها – على وجه التحديد – سرود عودة.