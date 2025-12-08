وزارة الثقافة تعلن المشاريع الفائزة بمنح إعانات جمعيات النفع العام الثقافية 2025



أعلنت وزارة الثقافة عن قائمة المشاريع الفائزة ضمن برنامج منح إعانات جمعيات النفع العام الثقافية لعام 2025، والذي يهدف إلى تمكين الجمعيات الثقافية، ودعم مبادراتها النوعية في مختلف مجالات الفنون والتراث والإبداع.

ويأتي الإعلان عن هذه المشاريع، في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الوزارة لتعزيز دور جمعيات النفع العام الثقافية، باعتبارها ركيزة أساسية في تنمية القطاع الثقافي، وفاعلاً مهماً في إيصال الفنون والتراث إلى المجتمع. خاصةً أن البرنامج يتيح للجمعيات فرصة تطوير مبادرات مبتكرة، تُسهم في دعم الإبداع المحلي، وتوفير منصات جديدة لتمكين الموهوبين، وتعزيز حضور الفعاليات الثقافية في مختلف إمارات الدولة، حيث تقدم هذه المنح ضمن خمس فئات رئيسة، تشمل: المهرجانات، والتعليم الثقافي، والإنتاج الإبداعي، وإصدار المجلات، والمشاركات الدولية.

وقال مبارك الناخي وكيل وزارة الثقافة: «تعمل وزارة الثقافة على بناء منظومة ثقافية مستدامة، ترتكز على الشراكة الفاعلة بين المؤسسات الحكومية والمجتمع. وتمثل الجمعيات الثقافية أحد أهم محركات هذه المنظومة، في ظل ما تقدمه هذه من مبادرات نوعية، تعكس أصالة الهوية الإماراتية، وتُسهم في تمكين المواهب، وبناء جيل واعٍ ومبدع، وتعزيز حضور دولتنا في مختلف المنصات الثقافية، محلياً وعالمياً».

وأضاف: «تبرز المشاريع الفائزة هذا العام، قدرة الجمعيات على ابتكار مبادرات ومشاريع تلبي احتياجات المشهد الثقافي، وتستجيب لأولوياته، كما تعكس هذه المشاريع الشراكة الحيوية بين الوزارة والجمعيات في دعم البرامج التي تفتح آفاقاً جديدة للإبداع، وتعد الإنتاج الثقافي في الدولة، وتسهم في إيصال صوت الثقافة الإماراتية بأساليب معاصرة إلى الجمهور داخل الدولة وخارجها».

وتضمنت قائمة المشاريع الفائزة هذا العام، عدداً من المبادرات المميزة التي قدمتها الجمعيات الثقافية، وجاء اختيارها لما تميزت به من أفكار مبتكرة، وتأثير مجتمعي، وقدرتها على الإسهام في تطوير المشهد الثقافي، وتعزيز المشاركة المجتمعية، حيث شهدت فئة المهرجانات الثقافية، فوز خمسة مشاريع بارزة، من بينها: «مهرجان رأس الخيمة لفن العيالة»، الذي تنظمه جمعية رأس الخيمة للفنون الشعبية والتجديف، ومهرجان «من ميراث الأجداد» لجمعية الفنون الشعبية والمسرح بأم القيوين، ومهرجان «قيظ دبا» لجمعية دبا للثقافة والفنون والمسرح، و«مهرجان زوايا للإبداع الثقافي» لجمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية، كما فازت جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات، بمنحة تنظيم ملتقى المكتبات الإماراتية.

وفي فئة التعليم الثقافي، فاز بالمنح كلٌّ من مركز EMA للموسيقى، التابع لجمعية الموسيقيين الإماراتيين، ومشروع ورش فن المالد وفن الحربية، لجمعية دبي للفنون الشعبية، ودورة الفنون الشعبية لجمعية التراث الشعبي بأم القيوين، و«مبادرة القراءة الخضراء»، لجمعية حماية اللغة العربية، ومهرجان الإمارات لمسرح الطفل لجمعية المسرحيين.

وضمن فئة الإنتاج الإبداعي، شملت المنح عدداً من الأعمال المسرحية والفنية، منها «صرخات من الهاوية» لجمعية كلباء للفنون الشعبية والمسرح، و«بالمقلوب» لجمعية ياس للثقافة والفنون، وعمل مسرحي اجتماعي لمسرح دبي الوطني، و«مدينة الأحلام» لمسرح خورفكان للفنون، «أرض اليباس» لمسرح الفجيرة. كما شملت المنح مشروع المرسم الحر، والمعارض الفنية لجمعية الإمارات للفنون التشكيلية، بالإضافة إلى الدورة المسرحية المتكاملة لمسرح أم القيوين الوطني، وبرنامج الأنشطة الصيفية لجمعية دبا الحصن للثقافة والتراث والمسرح، ومبادرة السنع لجمعية عجمان للفنون الشعبية والمسرح.

وفي فئة الإصدارات، شملت المنح مشروع مجلة الندبة لجمعية الشحوح للتراث الوطني، ومشروع مجلة نخيل لجمعية النخيل للفن والتراث الشعبي، وهما إصداران يسهمان في تعزيز التوثيق الثقافي والتراثي، من خلال محتوى متخصص بصياغة حديثة.

كما دعمت الوزارة مشروع توثيق فن الندبة لجمعية الشحوح للثقافة والتراث، والذي يهدف إلى إعداد دراسات متخصصة لتسجيل هذا الفن الإماراتي العريق، بوصفه عنصراً من عناصر التراث غير المادي لدى منظمة اليونيسكو. وتم أيضاً دعم مشاركة مسرح الشارقة الوطني في عدد من الفعاليات المحلية والعربية، ومنها: مهرجان المسرح الصحراوي، ومهرجان الإمارات لمسرح الطفل، وأيام قرطاج المسرحية.

ويواصل برنامج منح إعانات جمعيات النفع العام الثقافية، دعم مبادرات نوعية، تُسهم في توسيع دائرة المشاركة المجتمعية في المشهد الثقافي، من خلال تمكين الجمعيات من تطوير مشاريعها، وتنفيذ برامج مبتكرة، تعكس هوية الدولة وتراثها. وتسعى الوزارة عبر هذا البرنامج، إلى تعزيز استدامة العمل الثقافي، وفتح آفاق جديدة لتطوير المبادرات التي تثري الحراك الثقافي والإبداعي في مختلف إمارات الدولة.