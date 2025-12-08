دبي أوبرا تستضيف أمسية موسيقية يمنية 14 الجاري

تستضيف «دبي أوبرا» أمسية موسيقية يمنية، ضمن فعاليات «نغم في دبي»، يقدمها المؤلف الموسيقي وقائد الأوركسترا محمد القحوم، ذلك في 14 ديسمبر، ضمن عرض ينتظره جمهور الموسيقى الكلاسيكية والتراثية المعاصرة، بعد النجاح اللافت الذي حققه في حفل تدشين كأس العرب – قطر 2025.

وأكد القحوم أن الأمسية ستكون ليلة «يعيد فيها تقديم الفن التراثي بروح جديدة أمام جمهور دبي والعالم»، وذلك في سياق مشروعه «السيمفونيات التراثية» الذي يشهد تطوراً لافتاً.

وقال القحوم إن «دبي واحة التقاء العالم»، موضحاً أن روح التعايش في الإمارة «تمنح الموسيقى بُعداً أكبر وتحول الحفل إلى لحظة تحتفي بالجمال والهوية والتنوع».

وكشف أن الأمسية ستتضمن مفاجآت موسيقية غير مسبوقة، بينها أعمال تعرض للمرة الأولى على مسرح دبي أوبرا.