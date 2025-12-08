الأحبابي يحجز أولى بطاقات «المربع الذهبي» في بطولة فزاع لليولة

حقق منصور محمد الأحبابي من أبوظبي، أولى بطاقات التأهل إلى «المربع الذهبي» بعد تفوقه في الحلقة الأولى من المرحلة الثانية لـلنسخة الـ25 من بطولة فزاع لليولة، والنسخة الـ21 من برنامج الميدان، التي تنظمها إدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وذلك في انطلاقة مواجهات الدور الثاني، التي سبق أن تأهل فيها 8 يويلة في طريقهم للظفر باللقب الكبير، ورفع كأس فزاع الذهبية، حلم الشباب في واحدة من أكبر البطولات التراثية، وأكثرها تنوعاً وشمولية.

وجاء فوز الأحبابي على حساب منافسه أحمد علي الحبسي من إمارة رأس الخيمة، في حلقة مليئة بالتنافس، قدمها راشد حارب الخاصوني، مدير إدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وتم بثها مباشرة عبر شاشة قنوات سما دبي، ومن خلال أثير إذاعة الأولى، وعبر قناة مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على اليوتيوب.

وانطلقت الحلقة الأولى من المرحلة الثانية بعرض اليولة على إيقاع أغنية «ملح الإمارات»، من كلمات عبد الله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وأداء الفنان ميحد حمد، وألحان سفير الألحان فايز السعيد، ويتولى تحكيمها خليفة بن سبعين، وفيها تمكن الأحبابي من تحقيق الأسبقية على منافسه بتحقيقه الـ 25علامة.

وفي تحدي تركيب الشداد تمكن الأحبابي وحده من الحصول على علامته.

أما في تحدي السباحة، الذي يقام في مجمع حمدان الرياضي، فكسب الأحبابي أيضاً الـ 15 علامة، بعد فوزه في السباق.

أما في تحدي الرماية التي تحبس الأنفاس دائماً للجماهير الحاضرة في مدرجات الميدان فقد زادت مسافة الأهداف في هذه المرحلة لتصبح 15 متراً، ومسافة الجري 10 أمتار مع تركيب المخزن، وانطلق الحبسي لينهي التصويب على الأهداف سريعاً، ويكسب الـ 15 علامة، ليعود ويجدد آماله بالمنافسة، ثم في تحدي عد القصيد، التي يقوم بتحكيمها الشاعر عتيق سالم الكعبي، كانت الـ 15 علامة من نصيب الأحبابي.

وفي سباق الركض بالهجن، الذي ازداد ليصبح لمسافة 1000 متر، والذي أقيم على مضمار المرموم، بالتعاون مع نادي دبي لسباقات الهجن في نفس موقع البطولة، تفوق الأحبابي أيضاً ليكسب الـ 20 علامة، ليحسم تأهله، ويكون أول المتأهلين إلى المربع الذهبي للبطولة.

محمد الماسي ضيف الحلقة

وحل الفنان محمد الماسي من مدينة العين ضيفاً على الحلقة الخامسة لبرنامج الميدان، حيث قدم أغنية بعنوان «مقفول قلبي»، تميز الماسي بالغناء على آلة العود، بأسلوب شعبي من خلال الأغاني الإماراتية التراثية الأصيلة، كما لحن الماسي العديد من الأغاني لكبار الفنانين الإماراتيين والخليجيين.

قالت نتالي جوزيف أواديسيان، مدير إدارة الإذاعات والإعلام والاتصال المؤسسي، ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث: «إن البرنامج التدريبي، الذي يخضع له اليويلة هذا الموسم شكل عنصراً فارقاً في الارتقاء بمستويات الأداء، إذ لم يعد التدريب مقتصراً على تعليم المهارة فقط، بل أصبح منظومة متكاملة، تجمع بين المعرفة التراثية والتهيئة البدنية والانضباط الفني، وأكدت أن احتضان البطولة لهذه البيئة التعليمية الثرية، التي يشرف عليها مدربون متخصصون، أسهم في تعزيز ثقة المشاركين بأنفسهم، وانعكس مباشرة على جودة عروضهم في مختلف التحديات».

وأكدت رئيس اللجنة المنظمة أن الهدف لا يتوقف عند تتويج بطل الموسم، بل يتجاوز ذلك إلى تمكين جميع المشاركين من اكتساب معارف وقيم متصلة بالموروث الإماراتي الأصيل، ليغادر كل يويل الميدان، وهو أكثر نضجاً ووعياً بما يمثله هذا الفن الشعبي من هوية وانتماء. وختمت حديثها بالقول: «إن هذه المكتسبات هي ما يجعل من بطولة فزاع لليولة محطة مؤثرة في حياة المشاركين، وتجربة ترافقهم طويلاً، بما تحمله من دروس وقيم، تتجاوز حدود المنافسة».