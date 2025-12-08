ندوة الثقافة تعلن اليوم أسماء فائزي «العويس للإبداع» لعام 2025

تعلن ندوة الثقافة والعلوم في دبي، اليوم، أسماء الفائزين في جائزة العويس للإبداع في دورتها لعام 2025، وذلك خلال مؤتمر صحافي موسع بمقر الندوة في تمام الساعة السادسة والنصف مساء، سيكشف فيه أيضاً اسم شخصية العام الثقافية والشخصيات الثقافية الخاصة الفائزة بالجائزة.

ويعقب ذلك، وضمن إطار احتفالات الندوة في عيد الاتحاد الـ54، افتتاح المعرض التشكيلي «إبداع الفرشاة في تراث الإمارات» للفنان السعودي عبدالعزيز المبرزي، إضافة إلى أمسية شعرية بعنوان «في حب الإمارات»، يشارك فيها الشعراء: عبدالله الهدية، سالم الزمر، د. طلال الجنيبي، شيخة المطيري، وذلك في تمام الساعة 7 من مساء اليوم.