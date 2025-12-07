تتويج الفائزين بجوائز «دبي للفنون الأدائية الشبابية» في نسخته الأولى

كما حصل عرض «الهوى غرام» لفرقة مسرح دبي الوطني على 3 جوائز، وهي جائزة أفضل إخراج شبابي ونالها عبدالله المهيري تقديراً لرؤيته الإخراجية الجريئة، وجائزة أفضل ممثلة شابة وفازت بها الفنانة خولة عبدالسلام، وجائزة أفضل موهبة واعدة توج بها زين زهير.
ومنحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة لمسرحية «ليلة مقتل تشيخوف» لقدرتها على تقديم عمل كوميدي متماسك، كما منحت اللجنة جائزتها للفنان عبدالعزيز الخميس تقديراً لدوره البارز في تصميم وتنفيذ العناصر الصوتية في عملين مسرحيين.
وفي هذا الإطار، أوصت لجنة تحكيم المهرجان في تقريرها بضرورة الاهتمام بتدريب الممثل وتطوير أدواته بما يمكنه من تقديم أداء صادق ومؤثر، إضافة إلى تشجيع الشباب على كتابة النصوص المسرحية. كما دعت إلى استحداث جائزة للتأليف المسرحي ضمن المهرجان لدورها في تحفيز الشباب على خوض تجربة الكتابة.
وأكدت اللجنة في تقريرها أهمية تشجيع المواهب الشابة على الاستفادة من النصوص العالمية وإعدادها بما ينسجم مع طبيعة البيئة المحلية، إلى جانب مواصلة العمل على تطوير المسرح وتحديث أساليبه دون الإخلال بأدواته الأساسية.
ونوهت إلى ضرورة توظيف المواقع التراثية لتصبح فضاءات حاضنة للمهرجانات الشبابية وتعزيز ارتباط الأجيال الجديدة بالتراث المحلي. كما أوصت اللجنة بإعادة عرض المسرحيات الفائزة لما تحمله من قيم فنية عالية أمام جمهور متنوع.
أما في مجال الموسيقى، فنال الهادي جبريل محمد جائزة أفضل دمج موسيقي، وحصل فارس العلي على جائزتي أفضل عازف بيانو، وأفضل موهبة إماراتية صاعدة، واستحق حمد عمر الحضرمي جائزة أفضل عازف قانون شاب، وفازت كريسنس فرنسيسكا رودريغز بلقب أفضل مغنية.
كما حاز جوزيف طميه جائزة أفضل عازف قانون محترف، ونالت أميرة جمعة راشد العلي جائزة أفضل موسيقي متعددة الآلات، في حين حصلت أبرار على جائزة أفضل موزع موسيقي وعازف بيانو. ونال يحيى نادي جائزة أفضل مغنٍ محترف، بينما كانت جائزة أفضل عازفة بيانو من نصيب ماريا مصراني.
وفي هذا السياق، خلصت لجنة تحكيم المهرجان في تقريرها إلى مجموعة من التوصيات، أبرزها ضرورة احتضان أصحاب المواهب الشابة وتدريبهم في مجال الفنون الشعبية بهدف تطوير مهاراتهم الأدائية، وتنظيم ملتقى سنوي للفنون الشعبية الشبابية للبحث في احتياجات الفرق وضمان استدامتها وتعزيز قدرتها على صون وحفظ التراث المحلي.
كما أوصت اللجنة بتأسيس فرقة وطنية تضم جميع الفرق المتواجدة في دبي لتمثيل الإمارات في مختلف الاحتفالات والمناسبات داخل الدولة وخارجها، إلى جانب زيادة عدد جوائز المهرجان. وأشادت اللجنة بجهود إدارة المهرجان.