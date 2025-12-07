«سلمية».. رواية مسكونة بآلام الوطن ومشغولة بقيم الخير والصداقة والمحبة

الوطن والقيم والجمال والمحبة والصداقة ثيم رئيسة تحوز أدوار البطولة في رواية «سلمية» للكاتب السوري «أحمد علوش»، التي تتجسد مداراتها ووجهاتها وأحوالها، شموع محبة ومواجهة للشرور.. واحتفاء بالخير وتمجيداً للسلام.

الرواية مسكونة بحكايات وآلام وطن الكاتب وما عاناه من ويلات منذ 2011، التي تبدو في صفحات الرواية، ففي كل سطر يطل نزيف مدينة منها، وفي كل كلمة نقرأ آلام طفل ومكابدات أم، ويحبك الكاتب روايته بأسلوب سردي ممتع غني بالاستحضارات التاريخية.

إن «سلمية» التي تحضر في الرواية باسمها التاريخي «مجيد آباد»، تمثل حكاية وطن مسطورة في كتاب ومسيرة إنسان من هذا الوطن.. هي قصة عذابات وآلام لا تعرف النهاية.