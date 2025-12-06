مسرح دبي الوطني يطلق أولى أمسيات «الكورال»

نظّم مسرح دبي الوطني، أول من أمس، أولى أمسيات فرقة الكورال، وذلك احتفاء بعيد الاتحاد الـ54، حيث قدمت خلال الأمسية مقطوعات غنائية وطنية، وسط حضور جماهيري لافت، وتفاعل كبير من المدعوين الذين امتلأت بهم قاعة الحفل، في أجواء عكست روح الاتحاد ومحبة الوطن.

وقدمت فرقة الكورال خلال الأمسية النشيد الوطني، وأغنيات وطنية معروفة، بينها: «بينونة»، و«دار زايد»، و«القلايد»، و«حلوة الإمارات»، و«حي بالشهامة»، وقد تجلت في هذه الفقرات الوطنية الصادقة روح الانتماء والولاء لقيادة الدولة وشعبها.

وقد تألقت مايسترو الكورال الفنانة سعدة الحكيم، خلال الأمسية، حيث شاركت بفقرات وطنية أثرت الحفل.

كما قدمت عزفاً على البيانو أضفى بعداً موسيقياً خاصاً نال إعجاب الحضور. وشارك الفنان سليمان مامو بعزف مقطوعات مميزة على آلة العود، فيما أضفى الإعلامي سهل الياور، لمسة أدبية بقراءة فواصل شعرية تعبر عن حب الإمارات وانتمائها، ما زاد من الطابع الوطني والوجداني للحفل.

وفي لفتة تقديرية تعكس دعم مسرح دبي الوطني للرموز الفنية الإماراتية، جرى خلال الأمسية تكريم نخبة من الشخصيات الفنية البارزة التي أسهمت في إثراء الساحة الموسيقية العربية وهم: الموسيقار إبراهيم جمعة، والفنان والملحن خالد ناصر، وقد عبر المسرح عن اعتزازه بهذه القامات الفنية التي شكلت جزءاً مهماً من تاريخ الإبداع الإماراتي.

وقالت الهنوف محمد، أمين عام مسرح دبي الوطني: «فرقة الكورال تحتضن أصواتاً شبابية من المواطنين والمقيمين.

وسيواصل مسرح دبي الوطني دعم المواهب الفنية وفتح أبوابه أمام الأصوات المبدعة».