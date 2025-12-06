«الإدارة الاستراتيجية في وسائل الإعلام».. رؤية وتحليل



صدر عن دار الحكمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤخراً، كتاب «الإدارة الاستراتيجية في وسائل الإعلام» للدكتور عاطف عبدالله.



يقدم الكتاب رؤية شاملة لصناعة الإعلام، مستعرضاً التجارب الدولية، ونماذج الأعمال، ومحركات النمو، وأداء الاستراتيجيين في المؤسسات الإعلامية.

ويسلط الضوء على القضايا الاستراتيجية الحالية التي تؤثر في قطاع الإعلام بصفة عامة، ويقدم أدوات عملية لفهم كيفية اتخاذ القرارات الاستراتيجية وتنفيذها بفاعلية.

يتطرق الكتاب، الذي يضم بين دفتيه 12 فصلاً، إلى الأبعاد العملية والاستراتيجية، بما في ذلك تصميم تحليل البيئة الداخلية، وإدارة الموارد، والتخطيط طويل المدى، وتقييم الأداء الاستراتيجي، ما يتيح للمؤسسات الإعلامية أدوات واضحة لتوجيه أنشطتها وتحقيق استدامة النمو والأداء المؤسسي في بيئة إعلامية متغيرة وسريعة التطور.

ويركز الكتاب على الموضوعات المشتركة في البيئة الاستراتيجية والتحديات.